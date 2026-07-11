Madagascar: Rugby à VII - Africa Men's Cup - Les Makis visent un podium continental

Vice-champions d'Afrique en 2025, les Makis de rugby à VII aborderont l'Africa Men's Cup 2026 avec de grandes ambitions : conserver leur place parmi les meilleures nations africaines.

L'équipe nationale malgache de rugby à VII devra patienter avant de retrouver la scène continentale. Initialement programmée les 20 et 21 juin au complexe sportif SPARC de Cascavelle, à l'île Maurice, l'Africa Men's Sevens a été reportée par Rugby Africa et la Fédération mauricienne de rugby à la suite des recommandations des autorités sanitaires mauriciennes face aux risques liés à l'épidémie d'Ebola touchant certaines régions du continent. Selon la page officielle de Kawowo Sports, le tournoi se disputera finalement les 3 et 4 octobre, toujours à Cascavelle, à Maurice.

Ce changement de calendrier ne modifie toutefois en rien les ambitions des Makis. Vice-champions d'Afrique, les Makis de rugby à VII poursuivent leur préparation sans interruption.

« Madagascar est toujours prêt, car nos joueurs n'ont jamais cessé de s'entraîner. Quelle que soit la date proposée, nous sommes prêts », affirme le directeur technique national de Malagasy Rugby, Antsoniandro Randrianorosoa.

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Sur le papier, les Makis disposent d'arguments solides pour franchir le premier tour. L'Ouganda constitue l'adversaire le plus redoutable du groupe, habitué aux premiers rôles sur la scène africaine.

Les Seven Series dans le viseur

En revanche, face au Ghana et à la Tunisie, les Malgaches peuvent s'appuyer sur leur expérience et leur régularité acquises lors des dernières éditions.

Douze sélections se disputeront le titre continental. Madagascar évoluera dans la poule B aux côtés de l'Ouganda, du Ghana et de la Tunisie. Toutefois, la situation sanitaire reste évolutive. L'Ouganda avait été provisoirement écarté de la compétition en raison des inquiétudes liées à Ebola et remplacé par le Sénégal. Avec le report du tournoi, les autorités ougandaises espèrent désormais pouvoir prendre part à la compétition.

Les performances récentes alimentent naturellement les ambitions malgaches. En 2025, les Makis avaient signé le meilleur résultat de leur histoire en atteignant la finale de l'Africa Men's Cup. Battus uniquement par l'Afrique du Sud, ils avaient devancé des références africaines comme le Zimbabwe et le Kenya pour décrocher une historique médaille d'argent, la meilleure performance malgache depuis la création de la compétition en 2000.

L'édition 2026 marquera la 17e participation malgache au championnat d'Afrique. D'une neuvième place lors de sa première apparition en 2000, Madagascar est progressivement devenu l'une des valeurs sûres du rugby africain à VII, avec plusieurs quatrièmes places, un retour sur le podium en 2024, puis la médaille d'argent en 2025.

Même si l'Afrique du Sud et le Kenya demeurent les principaux favoris, les Makis possèdent désormais un statut d'outsider crédible. Une nouvelle place sur le podium permettrait non seulement de confirmer leur montée en puissance, mais aussi d'ouvrir les portes des Seven Series, étape importante dans le développement international du rugby malgache.