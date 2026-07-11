Madagascar: ZLECAf - Une plateforme numérique accompagne Madagascar

La ZLECAf met en place une passerelle numérique pour faciliter l'accès des entreprises malgaches aux informations commerciales et aux opportunités du marché africain.

Création de valeur. C'est l'objectif affiché de la nouvelle passerelle numérique mise en place dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Destinée aux exportateurs et importateurs malgaches, cette plateforme vise à centraliser les informations commerciales et à faciliter l'accès des entreprises aux opportunités offertes par le marché africain.

Jusqu'à présent, les informations utiles aux opérateurs économiques étaient dispersées entre plusieurs administrations et organismes. Cette nouvelle plateforme rassemble ces données en un point d'accès unique, permettant aux entrepreneurs de s'informer plus facilement sur les procédures, les réglementations et les opportunités liées au commerce international.

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« Les informations commerciales étaient auparavant difficiles à obtenir parce qu'elles étaient réparties sur plusieurs plateformes. Cette passerelle numérique offrira un espace unique regroupant toutes les informations utiles aux entrepreneurs », a expliqué Holy Randriamifidy, directrice de la Recherche et de l'Intégration économique au ministère du Commerce et de la Consommation, lors de la présentation officielle de la plateforme, hier, à l'hôtel Colbert à Antaninarenina.

Compétitivité

Au-delà de l'accès à l'information, la plateforme permettra également aux exportateurs de signaler en ligne les obstacles et les barrières commerciales qu'ils rencontrent. Une étape importante. « Les informations pourront être publiées en ligne et seront accessibles non seulement à Madagascar, mais aussi aux partenaires et aux entrepreneurs internationaux souhaitant collaborer avec les entreprises malgaches », a souligné Heriniaina Ramananarivo, coordonnateur du Projet d'appui à la mise en oeuvre de la ZLECAf à Madagascar.

Cette initiative bénéficie du soutien de la Banque africaine de développement à travers le Projet d'appui à la mise en oeuvre de la ZLECAf. Elle s'adresse aussi bien aux acteurs du secteur public qu'à ceux du secteur privé, avec l'objectif de renforcer la compétitivité des entreprises malgaches et de leur permettre de mieux tirer parti du marché unique africain.