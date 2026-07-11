Madagascar: Concours - La 17e édition du Trophée du Jeune Entrepreneur sur les rails

La BNI Madagascar renouvelle son engagement en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. L'édition 2026 accorde une place particulière aux femmes entrepreneures.

La BNI Madagascar a officiellement lancé la dix-septième édition du Trophée du Jeune Entrepreneur (TJE), un concours annuel destiné à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes Malgaches de moins de 45 ans. Cette année, l'établissement bancaire met un accent particulier sur l'entrepreneuriat féminin, qu'il considère comme un levier essentiel du développement économique du pays.

Les candidatures sont ouvertes depuis le 29 juin et se poursuivront jusqu'au 1er septembre 2026. À travers cette initiative, la banque invite les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets innovants à concourir dans deux catégories adaptées au niveau de maturité de leur activité.

La première catégorie, TJE Startup, s'adresse aux porteurs de projets ou aux entreprises créées depuis moins d'un an. Les candidats doivent être âgés de moins de 45 ans et présenter un projet innovant, reposant sur un modèle économique cohérent et porté par une équipe compétente. Selon Hanta Rakotovao, directeur des partenariats stratégiques de la BNI Madagascar, cette catégorie constitue une véritable opportunité pour les jeunes souhaitant concrétiser leur projet entrepreneurial.

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Accompagnement

La seconde catégorie, TJE Croissance+, est réservée aux chefs d'entreprise de moins de 45 ans dirigeant une société existant depuis au moins un an et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel supérieur à 60 millions d'ariary en 2025. Elle récompense les entreprises proposant des produits ou services innovants et disposant d'un fort potentiel de développement.

Au-delà de la reconnaissance offerte par le concours, la BNI Madagascar prévoit un accompagnement financier pour soutenir la croissance des lauréats. Le vainqueur de la catégorie TJE Croissance+ bénéficiera d'un crédit pouvant atteindre 100 millions d'ariary, à taux zéro pendant la première année, tandis que le lauréat de la catégorie TJE Startup pourra obtenir un crédit allant jusqu'à 50 millions d'ariary, également à taux zéro durant la première année.

Pour Ndrina Ralaimanisa, directeur des relations publiques et institutionnelles de la BNI Madagascar, le Trophée du Jeune Entrepreneur traduit l'engagement de la banque en faveur de l'entrepreneuriat. En soutenant les jeunes talents, et plus particulièrement les femmes entrepreneures, la BNI entend contribuer à l'émergence d'entreprises innovantes, créatrices d'emplois et porteuses de croissance pour Madagascar.

Les conditions de participation et les critères d'éligibilité propres à chaque catégorie sont disponibles sur le site officiel de la BNI Madagascar.