Madagascar: Arthur Razafimahaleo - Madagascar dispose d'un fort potentiel touristique

interview

Arthur Razafimahaleo, directeur d'exploitation du Central Hotel à Tsaralalàna, estime qu'une meilleure collaboration entre les acteurs du secteur et l'État permettrait de valoriser pleinement le potentiel touristique.

Quels sont aujourd'hui les principaux atouts touristiques de Madagascar, bien souvent sous-estimés ?

Madagascar est une destination très prisée pour sa biodiversité exceptionnelle et la richesse de son patrimoine culturel. Si les régions côtières attirent principalement les touristes en quête de loisirs, Antananarivo accueille surtout une clientèle d'affaires ou des voyageurs de passage. La capitale constitue donc un point stratégique qu'il est essentiel de prendre en compte dans le développement du secteur. Le tourisme génère par ailleurs de nombreux emplois, aussi bien directs, au sein des établissements et des sites, qu'indirects, au bénéfice des populations locales.

Malgré ce potentiel, la fréquentation touristique semble plafonner. Au-delà du manque d'infrastructures, quelles mesures pourraient être mises en oeuvre dès maintenant ?

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Si je ne devais retenir qu'une seule priorité, ce serait l'assainissement. C'est un enjeu majeur, trop souvent négligé, qui pénalise fortement le pays, en particulier la capitale. Il faut une véritable prise de conscience collective, accompagnée de mesures concrètes. À Antananarivo, la présence de déchets dans l'espace public, mais aussi certaines situations de précarité, peuvent susciter un sentiment d'insécurité chez les visiteurs. Cela nuit grandement à l'image de la destination. L'assainissement et le renforcement de la sécurité doivent être des priorités.

Les récents cas d'enlèvements et de disparitions, largement relayés sur les réseaux sociaux, alimentent les inquiétudes. Quel impact cette situation a-t-elle sur les touristes et sur le secteur ?

La situation actuelle a un réel impact à l'international. Rien que dans notre établissement, nous avons enregistré de nombreuses annulations depuis que les cas de disparitions occupent les réseaux sociaux. Cette tendance se ressent également sur les réservations de vols à destination de Madagascar. De notre côté, nous avons sollicité la commune et bénéficions désormais de patrouilles régulières de policiers devant le Central Hotel afin de rassurer notre clientèle.

Vous avez également exercé aux Seychelles. Comparé à d'autres îles de l'océan Indien, plus avancées dans le développement touristique, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence ?

Nous avons des paysages exceptionnels, mais les services proposés et les infrastructures restent insuffisants. En dehors de quelques établissements spécialisés, les offres sont encore limitées et peu intégrées. Il est rare de trouver des services tels que la garde d'enfants, le change de devises ou un véritable éventail d'activités de loisirs directement proposés au sein des établissements. Pourtant, nous disposons des compétences nécessaires pour offrir aux visiteurs une expérience beaucoup plus complète.