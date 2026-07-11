Madagascar: Run / Deuxième manche - Les cadors relancent la bataille

La deuxième manche du championnat de Madagascar des runs sur 402 m, « The King Of Mada » 2026, se déroulera dimanche à la base 213 d'Arivonimamo.

Suspense garanti. Les passionnés de vitesse et de sensations fortes seront servis. La deuxième manche du championnat de Madagascar des runs sur 402 m, organisée par le club Runmada et baptisée « The King of Mada Fosa Energy », se tiendra dimanche à la base 213 d'Arivonimamo. La compétition devrait gagner en intensité lors de cette manche, avec le retour attendu de quelques grandes pointures.

L'ancienne Smart Drag du regretté champion Jaona Randriarimalala, dit « Jaona Elite », sera désormais pilotée par Ricardo Randriananja, du club MSA. « Il a fallu effectuer une révision générale de A à Z et attendre l'arrivée de quelques pièces. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu participer à la première manche. J'ai dû remplacer le moteur, la boîte et les trains roulants. La voiture est maintenant prête et je vais essayer de disputer toutes les manches restantes du championnat », a expliqué Ricardo Randriananja.

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Le vainqueur de la manche de Toamasina en 2024, Tojo Ranaivo, au volant de sa Mitsubishi Evo X, fera lui aussi son entrée dans la compétition, après avoir été l'un des grands absents de la manche inaugurale. De son côté, le champion de Madagascar en titre, Nouroudine Mamodaly, vainqueur incontesté des quatre manches du championnat en 2025 sur Audi TT, tentera de se relancer après un problème mécanique survenu lors de la première manche, début mai. Victime d'un souci au niveau de la boîte de vitesses dès son premier passage, il avait préféré abandonner afin de limiter les dégâts.

La première manche a été remportée par le champion de Madagascar en 2023, Tahiana Rasolojaona, alias Jaytaxx, au volant de sa BMW E30 aux couleurs de Fosa Energy. Jaytaxx avait défait en super finale Toala Rakotoarimanga du club AMA sur une Peugeot ACM Océan Hôtel. Jaytaxx était également l'auteur du scratch de 9,421, signé au quatrième passage « joker ». Toala avait éliminé en demi-finale le pilote du MSA, le vice-champion national, Mano Ramaheriniarivo, sur Peugeot 205 AMG Pro Run 2. Mano a été l'artisan du troisième meilleur temps (12,344). Le pilote du SRK, Nathan Bauman, dit « Baums », au volant d'une Ford Mustang Red Hammer PR2, avait réalisé le deuxième meilleur chrono (12,080).