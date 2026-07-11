Madagascar: Général Ely RAZAFITOMBO - « La présence des forces de l'ordre exerce un effet dissuasif »

interview

Le ministre des Forces armées dresse un premier bilan du déploiement des Forces de défense et de sécurité (FDS), pour endiguer la recrudescence de l'insécurité ces derniers jours. Selon lui, l'accalmie ressentie actuellement démontre la pertinence des actions engagées.

Le chef de l'État a lancé un appel et donné des directives face à la recrudescence de l'insécurité ces derniers temps. Quelles sont les mesures qui ont été prises ?

Le ministère des Forces armées, à travers l'ensemble de ses structures déployées sur tout le territoire national, poursuit et renforce en permanence les dispositifs mis en oeuvre afin de consolider la sécurité, de préserver l'ordre public et d'assurer la défense de la Nation.

La première mission demeure la défense opérationnelle du territoire. À cela s'ajoute l'appui apporté à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale dans leurs missions de rétablissement et de maintien de l'ordre, aussi bien en milieu urbain que rural.

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Les orientations données par le président de la Refondation consistent à mobiliser l'ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) afin de restaurer durablement la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Ces instructions ont été immédiatement mises en application à travers le déploiement des Patrouilles de sécurisation urbaine (PSU) et des Patrouilles de sécurisation rurale (PSR).

À ce jour, près de deux cent quatre-vingts militaires sont engagés en appui à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale dans ces opérations de sécurisation. En parallèle, des opérations dénommées Marches-manoeuvres de sécurisation rurale (MMSR) sont également conduites dans les zones rurales considérées comme sensibles afin de renforcer la présence des Forces armées et de prévenir les actes de banditisme. Actuellement, les Forces armées mènent une importante opération de sécurisation dans le Sud du pays, notamment dans les régions d'Androy et d'Anosy, mobilisant environ cinq cents militaires.

Il convient de noter que c'est généralement pendant la saison sèche que le taux de banditisme augmente dans les régions d'élevage bovin. Le déploiement de ces forces vise donc à garantir la sécurité de la population afin qu'elle puisse poursuivre sereinement ses activités économiques, ses moyens de subsistance ainsi que les actions de développement engagées dans les localités où elle vit.

Quels sont les résultats concrets obtenus après ce vaste déploiement sur le terrain ?

Le renforcement du dispositif de sécurité sur le terrain a débuté le 7 juillet 2026. Les premiers résultats observés sont particulièrement encourageants. Dès le déploiement des FDS, les actes de criminalité qui semaient la peur au sein de la population ont cessé dans les zones concernées. Cette évolution démontre que la présence des FDS exerce un effet dissuasif sur les auteurs d'actes criminels, réduisant considérablement leur capacité et leur volonté de passer à l'action.

Parallèlement, cette présence rassure également la population, qui retrouve progressivement un sentiment de sécurité et de confiance. Ces résultats confortent la pertinence des mesures mises en oeuvre et encouragent le ministère des Forces armées à poursuivre, en étroite coordination avec les autres Forces de défense et de sécurité, les opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national.

Les opérations de sécurisation se poursuivront-elles après cette phase, sachant qu'il est souvent constaté que les actes de criminalité reprennent dès que les FDS quittent les lieux ?

Comme je l'ai déjà indiqué, les Forces armées oeuvrent au quotidien. Les opérations conduites sur le terrain par les unités opérationnelles s'inscrivent dans une action permanente et sont étroitement coordonnées avec le travail des services de renseignement. Cette complémentarité permet d'anticiper les menaces, de prévenir les actes de criminalité et de lutter efficacement contre toutes les formes d'insécurité qui perturbent la vie de nos concitoyens.

Dans cette dynamique, les effectifs engagés seront renforcés et les dispositifs de sécurité seront déployés dans toutes les zones identifiées comme sensibles ou susceptibles d'être touchées par des actes de banditisme. Il convient également de rappeler que la devise du ministère des Forces armées est : « Les Forces armées au plus près de la population. » Cet engagement ne se traduit pas uniquement par des opérations de sécurisation. Il s'exprime également à travers de nombreuses actions de proximité au bénéfice de la population.

Le message que je souhaite adresser à nos concitoyens est un appel à la mobilisation collective. La sécurité est l'affaire de tous. J'invite les communautés de base à travailler en étroite collaboration avec les Forces de défense et de sécurité, à faire preuve de vigilance et de sens des responsabilités, afin d'unir nos efforts dans la lutte contre l'insécurité. C'est ensemble que nous pourrons préserver durablement la paix, la sécurité et le développement de notre pays.