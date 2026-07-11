Madagascar: Antananarivo - La montée des eaux épargne certains quartiers

La montée des eaux, qui hantait autrefois le quotidien des habitants de certains quartiers de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et des communes voisines, appartient désormais au passé. « On a réussi à protéger pas mal de zones des inondations, grâce au Projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR). Dans notre commune, des endroits qui finissaient sous l'eau pendant la période de pluie en sont désormais épargnés. Il ne reste que quelques points noirs », lance le maire de la commune de Bemasoandro Itaosy, Jimmy Ranitratsilo, hier, dans le cadre de la clôture du PRODUIR, à l'hôtel Carlton Anosy.

À titre d'exemple, il a indiqué que le nombre de sinistrés était passé de 700 à 400 personnes dans sa commune lors de la dernière saison des pluies, et que, sur les sept quartiers qui se retrouvaient systématiquement en détresse lors des montées des eaux, seuls trois restent aujourd'hui en difficulté. « Les ruelles sont équipées de voies de canalisation, ce qui permet de diriger toutes les eaux. De nombreux dalots ont également été installés, les ruelles ont été réhabilitées et une initiative a été prise pour aménager des bordures de caniveaux », enchaîne ce maire.

Reconduction

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C'est un aperçu de la situation de l'ensemble des communes bénéficiaires du PRODUIR. « 300 000 personnes ont été protégées contre les inondations à Antananarivo et dans les communes voisines », annonce Haja Rasolofojaona, coordonnateur du PRODUIR.

Ce projet, mis en oeuvre par l'État malgache à travers le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, et financé par la Banque mondiale, avait pour objectif de protéger la population contre les inondations et d'améliorer l'assainissement grâce à divers chantiers, notamment le curage et la remise en état du canal C3 et la réhabilitation des digues de l'Ikopa et de la Sisaony. Le canal C3, qui s'étend sur 12 kilomètres, est l'une des infrastructures principales d'Antananarivo permettant l'évacuation des eaux. Son curage a permis d'enlever plus de 115 000 mètres cubes de boue et de confiner 63 000 autres mètres cubes. Par ailleurs, 8,2 kilomètres de berges du canal C3 ont également été réhabilités.

Les communes bénéficiaires comptent sur la reconduction du projet pour éliminer totalement le fléau des inondations. « La suite du projet, PRODUIR 2, est en route. Son lancement opérationnel est attendu aux alentours du début de l'année prochaine, voire un peu plus tôt », annonce le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, Ruffin Sambany.