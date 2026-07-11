Madagascar: ÉNnergie - La production électrique progresse à Toamasina

L'approvisionnement en électricité dans la ville de Toamasina devrait revenir à la normale prochainement. Filatex Energy a renforcé sa production. Il dispose désormais d'une capacité de production de 24 MW HFO qui peut être mise à la disposition de la Jirama dans cette ville portuaire. Un groupe de production de 4 MW, fraîchement sorti de maintenance, est de nouveau opérationnel.

En parallèle, la centrale a réceptionné un moteur HFO de marque Wärtsilä de 6 MW afin d'accroître la production énergétique. « Nous continuerons à communiquer régulièrement sur l'évolution de nos travaux et de nos capacités de production. Les équipes de Filatex Energy restent mobilisées jour et nuit afin d'accompagner la Jirama dans la stabilisation du réseau et de contribuer au redressement durable du secteur énergétique », a indiqué Tahina Ramaromandray, directeur des relations publiques du Groupe Filatex, dans un communiqué de presse, le 9 juillet.

La priorité demeure d'assurer la continuité de l'alimentation des infrastructures essentielles, notamment les établissements de santé tels que l'Hôpital de Morafeno et l'Hôpital Be Analakininina.

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Au-delà de ces actions immédiates, Filatex Energy poursuit son engagement en faveur du redressement durable du secteur énergétique à Madagascar. L'entreprise étudie la possibilité de lancer dès cette année la deuxième phase de son programme solaire, afin d'accompagner durablement la transition énergétique du pays.