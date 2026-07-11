Madagascar: Tennis de table - Jonathan Nativel redynamise le club Jovena

11 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Relance. L'un des clubs phares de la capitale, Jovena, collabore avec un grand champion, Jonathan Nativel, pour redonner un second souffle au club. Le multiple médaillé d'or des Jeux des îles de l'océan Indien, de retour au pays depuis 2 ans, a rejoint le club pour redorer son blason.

Le club Jovena, créé en 2004, avait brillé durant presque ses 20 premières années d'existence avec ses grands champions nationaux et porte-fanions en compétitions internationales comme les Jeux des îles, pour ne citer que Tiana Ratsimbazafy et Rondro Rajaonah chez les dames, qui sont actuellement en phase de passer le flambeau à la relève, et chez les hommes, il y avait Zo Nandrianina Razafindralambo, dit Lino, ou encore Itokiana Razafindrakoto. Ces derniers avaient, quant à eux, changé de club il y a 2 ans.

Depuis le début de la saison 2026, le club a repris son souffle grâce à l'élan pris avec le multiple médaillé d'or depuis les Jeux des îles des Seychelles en 2011 jusqu'à ceux organisés au pays en 2023, en simple, en double messieurs, en double mixte et par équipes.

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Le champion occupe une double fonction au sein du club, à la fois joueur et encadreur technique. La collaboration du club avec ce grand champion avait déjà porté ses fruits lors du dernier championnat de la section d'Antananarivo-Ville. Nativel en personne a remporté le titre de champion et Anthony a été sacré chez les minimes. Trois autres porte-fanions du club, à savoir Anthony en 3e série hommes, Jerry chez les vétérans de plus de 50 ans et Dimby chez les vétérans de plus de 40 ans, terminaient vice-champions. Le président du club, Lantosoa Andriambololonjiva, avait échoué en demi-finale de la 2e série hommes et dans la catégorie des dirigeants.

« Nous voulons retrouver la place de leader comme avant », a lancé le président fondateur du club, Lantosoa Andriambololonjiva. Après le championnat de la section, le club prépare intensivement le championnat d'Analamanga, prévu fin août, et le championnat national au début du mois de septembre.

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