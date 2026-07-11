Madagascar: Entrepreneuriat féminin - Des femmes s'orientent vers l'autonomie

L'autonomisation économique des femmes malgaches s'inscrit au coeur de la vision de Women Up Africa Madagascar. C'était le 17 juin dernier, à l'occasion de la clôture de la Journée mondiale de l'artisanat, que l'organisation a dévoilé sa vision. Cette rencontre a également été marquée par la signature d'une convention de partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Implantée à Madagascar depuis décembre 2025, l'organisation oeuvre pour soutenir les initiatives économiques des femmes, valoriser les produits locaux et faciliter l'accès aux opportunités ainsi qu'aux financements.

Cet accord reflète une volonté commune de renforcer les filières artisanales et entrepreneuriales à fort potentiel, tout en mettant en valeur le savoir-faire malgache.

À travers cette collaboration, Women Up Africa Madagascar entend créer des passerelles entre les femmes entrepreneures, les coopératives, les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers. L'enjeu est de renforcer la visibilité et la compétitivité des produits malgaches, tant sur le marché national qu'international.

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« En misant sur le leadership féminin et la promotion du « Vita Malagasy », l'organisation s'inscrit dans une dynamique de transformation durable, où les femmes occupent une place centrale dans le développement économique du pays», souligne un communiqué relatif au dossier.