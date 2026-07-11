Madagascar: Rugby / Top 12 - Ankadifotsy vise le barrage

À deux journées de la fin de la phase régulière, chaque point compte dans le championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine XXL Energy Top 12. La onzième journée, disputée ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka, proposera trois rencontres, mais tous les regards seront tournés vers le choc entre le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA) et l'US Ankadifotsy, programmé à partir de 15 heures.

Deuxième du classement avec 47 points et un impressionnant goal-average de +219, le CEA réalise une saison de haut niveau. Déjà assuré de disputer le barrage des demi-finales, le club d'Andranomanalina cherchera à consolider sa position parmi les prétendants au titre et à poursuivre sa dynamique victorieuse. Une nouvelle victoire permettrait également d'aborder les phases finales avec un maximum de confiance.

En face, l'US Ankadifotsy n'a plus vraiment droit à l'erreur. Cinquième avec 34 points et un goal-average de +54 après dix journées, le club joue une grande partie de ses chances d'intégrer le Top 4. Un succès face au CEA relancerait pleinement ses ambitions de qualification, tandis qu'une défaite compliquerait sérieusement sa mission avant les ultimes journées.

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Au-delà des statistiques, cette confrontation promet une bataille intense entre deux formations aux styles de jeu différents. Le CEA s'appuie sur une attaque prolifique et une défense solide, avec la présence de deux des joueurs les plus rapides du championnat, Jean Yves et Laou.

En face, l'US Ankadifotsy mise sur son engagement physique et sa capacité à renverser les situations dans les moments clés. Son atout majeur est l'ouvreur national, avec ses pieds magiques dans les transformations, Hery Rakotomanalina.

Les supporters attendent également cette rencontre avec impatience. « Nous avons confiance en notre équipe. Le CEA a démontré toute sa solidité depuis le début de la saison et nous sommes convaincus qu'il saura confirmer son statut de favori », estime Tsimba Heritiana, supporter du club d'Andranomanalina.