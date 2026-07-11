Madagascar: Soupçon d'enlèvement - La foule agresse un homme présumé instable

Un homme de 33 ans a été pris à partie par une foule, hier, à Anosimasina Itaosy, après avoir tenté d'enlever un bébé de huit mois. Selon des témoins, il se serait approché de la mère, lui aurait arraché l'enfant des bras avant de la frapper.

Un passant est intervenu pour protéger la mère et son bébé, avant que les habitants du quartier ne se rassemblent et ne s'en prennent violemment au suspect. La police est ensuite arrivée et l'a conduit au poste, blessé par les coups reçus.

La famille du suspect affirme qu'il souffre de troubles mentaux et qu'il avait déjà été enfermé chez lui. Il aurait brisé la porte pour sortir alors que ses proches étaient absents. Ces derniers disent comprendre la colère de la foule, dans un contexte où les enlèvements d'enfants suscitent une forte inquiétude, mais estiment que seule la police doit établir la vérité. Le premier témoin raconte que l'homme l'a mordu et lui a lancé qu'il devait absolument emmener l'enfant, car il avait besoin d'argent.

Le suspect est entre les mains de la police. Ces derniers jours, les lynchages contre des suspects d'enlèvement se multiplient.