Madagascar: Festival Adabolatsaka - Trente artistes célèbrent la diversité des danses

Le festival Adabolatsaka réunira, du 25 juillet au 1er août à Antananarivo, une trentaine d'artistes malgaches et cent cinquante artistes au total, venus de différents horizons autour d'un programme dédié à la richesse des danses sous toutes leurs formes.

Pendant huit jours, Antananarivo vibrera au rythme des danses malgaches sous toutes leurs formes. Du 25 juillet au 1er août, le festival Adabolatsaka rassemblera une trentaine d'artistes malgaches issus de la capitale et des régions, aux côtés d'artistes internationaux, afin de mettre en lumière la diversité de la création chorégraphique. À travers spectacles, formations et échanges, l'événement ambitionne de promouvoir la culture nationale tout en offrant une véritable plateforme d'expression aux talents du pays.

Présentée par le Centre culturel K'olo Disaraga, la première édition du festival Adabolatsaka place la danse au coeur de son action. Dans un contexte où les danseurs disposent encore de peu d'espaces de reconnaissance et de grandes manifestations dédiées à leur art, le festival entend offrir une scène d'expression, de valorisation et de rayonnement aux talents émergents.

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Plus de 2 500 spectateurs sont attendus pour cette première édition, qui réunira au total cent cinquante artistes venus de Madagascar et de l'étranger, notamment de La Réunion, de Maurice et de Guadeloupe. Le festival s'ouvrira par un spectacle inaugural avant de proposer un programme riche, composé de masterclasses en danse moderne, danse contemporaine, hip-hop, breakdance, afro-danse, K-pop et danse d'inspiration traditionnelle.

Des ateliers de création chorégraphique, une scène ouverte consacrée aux danses urbaines et contemporaines ainsi qu'un stage de gymnastique compléteront les activités. Les différents rendez-vous se dérouleront dans plusieurs lieux culturels, notamment au K'olo Disaraga, à Havoria, à l'Alliance française d'Antananarivo, au jardin d'Antaninarenina, à la Cité des Cultures, au Cercle Germano-Malagasy (CGM) et sur le parvis d'Analakely.