Madagascar: Festival Adabolatsaka - Trente artistes célèbrent la diversité des danses

11 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le festival Adabolatsaka réunira, du 25 juillet au 1er août à Antananarivo, une trentaine d'artistes malgaches et cent cinquante artistes au total, venus de différents horizons autour d'un programme dédié à la richesse des danses sous toutes leurs formes.

Pendant huit jours, Antananarivo vibrera au rythme des danses malgaches sous toutes leurs formes. Du 25 juillet au 1er août, le festival Adabolatsaka rassemblera une trentaine d'artistes malgaches issus de la capitale et des régions, aux côtés d'artistes internationaux, afin de mettre en lumière la diversité de la création chorégraphique. À travers spectacles, formations et échanges, l'événement ambitionne de promouvoir la culture nationale tout en offrant une véritable plateforme d'expression aux talents du pays.

Présentée par le Centre culturel K'olo Disaraga, la première édition du festival Adabolatsaka place la danse au coeur de son action. Dans un contexte où les danseurs disposent encore de peu d'espaces de reconnaissance et de grandes manifestations dédiées à leur art, le festival entend offrir une scène d'expression, de valorisation et de rayonnement aux talents émergents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus de 2 500 spectateurs sont attendus pour cette première édition, qui réunira au total cent cinquante artistes venus de Madagascar et de l'étranger, notamment de La Réunion, de Maurice et de Guadeloupe. Le festival s'ouvrira par un spectacle inaugural avant de proposer un programme riche, composé de masterclasses en danse moderne, danse contemporaine, hip-hop, breakdance, afro-danse, K-pop et danse d'inspiration traditionnelle.

Des ateliers de création chorégraphique, une scène ouverte consacrée aux danses urbaines et contemporaines ainsi qu'un stage de gymnastique compléteront les activités. Les différents rendez-vous se dérouleront dans plusieurs lieux culturels, notamment au K'olo Disaraga, à Havoria, à l'Alliance française d'Antananarivo, au jardin d'Antaninarenina, à la Cité des Cultures, au Cercle Germano-Malagasy (CGM) et sur le parvis d'Analakely.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.