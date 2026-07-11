Madagascar: Antsiranana - Une nouvelle page s'écrit à la Secren

Après plusieurs mois de crise financière, la société navale d'Antsiranana a changé de direction générale, avec l'ambition de relancer ses activités et de restaurer sa crédibilité.

La Société d'études, de construction et de réparation navale (Secren) d'Antsiranana entame une nouvelle étape de son histoire. La passation de service entre le directeur général par intérim, Abel Ntsay, et le nouveau directeur général, Félicien Milson, s'est déroulée dans un climat de responsabilité et de continuité, marquant la volonté de relancer les activités de ce fleuron industriel du Nord de Madagascar.

Après une longue période de turbulences marquée par une grave crise financière, la Secren entre dans une nouvelle phase de son histoire. Pendant plusieurs mois, l'entreprise a été confrontée à une situation particulièrement difficile, ponctuée de mouvements de protestation des employés réclamant le paiement de neuf mois d'arriérés de salaires, le départ de l'ancien directeur général... Aujourd'hui, une lueur d'espoir apparaît. Une partie des revendications des travailleurs a trouvé une réponse dans le cadre du processus de redressement de l'entreprise.

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C'est dans ce contexte que le nouveau directeur général, Félicien Milson, a officiellement pris les commandes de la Secren, succédant à Abel Ntsay. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la direction générale de l'entreprise, en présence des personnalités politico-administratives de la région Diana ainsi que d'une délégation du ministère de l'Industrialisation et de la Promotion du secteur privé conduite par son secrétaire général Landry Manankoraisina Tatamiarisoa.

Nouvelle étape

Cet événement marque un tournant important pour cette entreprise stratégique, appelée à jouer un rôle majeur dans le développement de l'industrie navale et de l'économie maritime de Madagascar. Elle marque également le début d'un nouveau mandat placé sous le signe de la relance industrielle, du redressement et de la restauration de la crédibilité de la société.

Cette prise de fonction marque le début d'une nouvelle étape pour la société navale, avec l'ambition de relancer durablement ses activités, de restaurer sa crédibilité et de lui redonner une place stratégique dans le développement économique de la région.

Dans leurs interventions, les différents responsables ont successivement insisté sur l'urgence de sortir la Secren de la crise. Ils ont souligné que la nomination du nouveau directeur général, décidée par le gouvernement de la Refondation, ainsi que l'inscription dans la Loi de Finances initiale des crédits destinés au redressement de l'entreprise et au règlement des arriérés de salaires, constituent déjà des actions concrètes en faveur de son redressement.

Dans son intervention, Félicien Milson a affiché sa détermination à relever le défi qui lui est confié. Il a appelé à l'unité et à la mobilisation de l'ensemble du personnel pour reconstruire l'avenir de la société navale.

« Il n'y aurait ni exclusion, ni règlement de comptes, ni discrimination envers les employés désireux de participer au redressement de la Secren. La réussite de cette mission exige l'unité, la solidarité et l'engagement de l'ensemble du personnel », a-t-il déclaré, tout en affirmant sa volonté de poursuivre les efforts de redressement de l'entreprise, de renforcer la gouvernance et d'insuffler une nouvelle dynamique afin d'améliorer ses performances. Un propos appuyé par le chef de région Louis Francio Marovavy lors de son intervention.