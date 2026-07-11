Madagascar: Dernière heure - Un incendie géant dévore une maison à Tsaralalàna

11 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Infos de dernière minute. Un incendie spectaculaire s'est déclaré hier en début de soirée dans une maison à étage située à Tsaralalàna, près d'Anjary. Le feu a pris vers 18h 22 et s'est rapidement propagé depuis l'étage supérieur. Les pompiers sont arrivés sur place trois minutes après l'alerte, mais leur intervention a été compliquée par l'accès difficile au bâtiment. La maison se trouve à environ 200 mètres de la route principale et l'un des portails était condamné, ce qui a retardé l'entrée des secours.

Des habitants du voisinage racontent avoir vu les flammes s'étendre trop vite. « Nous habitons tout près, les pompiers ne sont pas arrivés en retard, mais le chemin vers la maison est compliqué. Ils ont dû traverser un couloir et forcer un portail fermé avant de pouvoir intervenir. Cela a pris du temps, mais ils ont fini par maîtriser l'incendie. Nous les remercions, ils ont fait leur travail », témoigne un riverain.

Vers 20 heures, les soldats du feu poursuivaient encore les opérations. L'origine du sinistre reste, pour l'heure, inconnue. Aucune information n'était encore disponible sur les occupants de la maison au moment où nous mettons sous presse.

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