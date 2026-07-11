Tunisie: Premier inscrit, premier servi, le CNTE lance des formations gratuites en I.A.

Le ministère de l'Éducation ouvre les inscriptions pour un programme d'élite gratuit, à distance et en présentiel. Et ce, du 20 juillet au 7 août. Les sessions ciblent les enseignants d'informatique et les futurs élèves de deuxième année des sections scientifiques et technologiques.

Ce samedi 11 juillet 2026, le Centre National des Technologies en Éducation (CNTE), institution sous tutelle du ministère de l'Éducation, a officiellement annoncé le lancement de sa nouvelle session de formation estivale. Intitulé « L'intelligence artificielle d'abord en utilisant Python », ce programme d'excellence propose des modules de mise à niveau technique gratuits, déclinés selon un format hybride combinant des ateliers pratiques en présentiel ainsi que des classes virtuelles de télé-enseignement à distance.

Le calendrier pédagogique arrêté par la direction du CNTE s'étalera sur trois semaines intensives, allant du lundi 20 juillet au vendredi 7 août 2026. Les cours en présentiel seront dispensés au sein des laboratoires technologiques du siège social du centre, implanté à El Manar à Tunis. Cette session de pointe s'adresse exclusivement aux enseignants de l'informatique désireux de mettre à jour leurs compétences en ingénierie algorithmique, et aux élèves du secondaire promus en classe de deuxième année au sein des filières scientifiques et des sections Technologies de l'informatique.

Des places limitées...

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L'ambition de ce projet pilote est de vulgariser la maîtrise du langage Python, code de référence international pour le développement des réseaux de neurones artificiels et du traitement de données. Et ce, afin d'intégrer cette performance au coeur du parcours scolaire tunisien. Ceci dit, les candidats retenus bénéficieront d'un encadrement de haut niveau assuré par des ingénieurs et des experts en technologies éducatives.

Cependant, l'accès à ces classes d'élite exige une démarche d'inscription rigoureuse tant les places sont limitées. Les enseignants et les lycéens intéressés doivent donc impérativement formaliser leur demande en remplissant un formulaire de candidature dématérialisé, accessible via des liens internet distincts configurés pour chaque catégorie sur le portail du CNTE.

Bien que l'intégralité du cursus soit prise en charge par l'État et totalement gratuite pour les bénéficiaires, la direction du centre avertit les opérateurs que le nombre de places disponibles par groupe reste strictement limité pour des contraintes de logistique informatique. Par conséquent, les comités de sélection appliqueront la règle absolue de la priorité temporelle et les dossiers seront validés automatiquement selon l'ordre chronologique et l'h