Tunisie: Jendouba - Une pénurie critique de médicaments vétérinaires menace 335 000 têtes de bétail

L'Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche (URAP) dénonce la non disponibilité des plusieurs médicaments vétérinaires de base notamment le calcium et les traitements contre la mammite. Des cas de mortalité sont déjà enregistrés chez les ovins et caprins, mettant ce qui menace la production laitière et des viandes au Nord-Ouest.

Le spectre de la menace sanitaire plane au Nord-Ouest, l'un des plus grands bassins d'élevage en la Tunisie. En effet, face à la hausse spectaculaire et précoce du thermomètre en ce mois de juillet 2026, les éleveurs du gouvernorat de Jendouba ont lancé un appel d'urgence au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime quant à la pénurie des médicaments vétérinaires. Interrogés par l'agence TAP, les professionnels et tout en réclamant l'approvisionnement immédiat des circuits officiels, ont dénoncé une pénurie chronique et totale de molécules vitales dans les officines de la région. Ce manque, notent les exploitants, bloque l'administration des traitements d'urgence en ces temps chauds, alors que de nombreuses pathologies infectieuses commencent déjà à se propager au sein des étables.

A ce titre, Chérifa Belaili, membre du bureau exécutif de l'URAP de Jendouba, a qualifié la situation d'insoutenable pour les agriculteurs. Elle a indiqué que la sauvegarde de la souveraineté alimentaire nationale qui dépend de la production laitière et de l'approvisionnement du marché en viandes rouges, est conditionnée par l'accès aux soins. « L'URAP, ajoute-t-elle, déplore l'absence d'anticipation logistique ainsi que le manque flagrant d'encadrement technique sur le terrain, des défaillances qui aggravent la détresse financière des éleveurs locaux ».

Des mammites incurables et des risques mortels lors des mises bas

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Le diagnostic clinique livré par les vétérinaires de la région sonne le glas ! Il met en lumière de grands risques tant l'absence de traitements antibiotiques et anti-inflammatoires spécifiques pour combattre les infections de la mamelle (mammites) provoque des lésions irréversibles sur les vaches laitières ce qui entraîne la destruction définitive des pis et la perte de productivité de l'animal. La pénurie affecte également les stocks de pommades protectrices indispensables en période estivale ainsi que les solutions de calcium injectables. Ce dernier déficit est particulièrement critique dans la mesure où l'absence de calcium lors de la phase de mise bas déclenche des fièvres de lait mortelles pour les vaches laitières.

Face à ces indicateurs, Lotfi Jemazi, président de l'URAP de Jendouba, a confirmé que l'inquiétude bat son plein tant plusieurs cas de mortalité ont déjà été formellement enregistrés chez les moutons et les chèvres, et à un degré moindre chez les bovins. La direction de la production animale du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) a effectivement lancé une campagne vaccinale de ceinture contre la fièvre aphteuse. Cependant, le syndicat rappelle que l'efficacité de ce protocole demeure tributaire de la disponibilité des autres traitements de couverture.

Il est à noter que selon l'Office de l'Élevage et des Pâturages (OEP), le cheptel de Jendouba constitue un pilier économique national, regroupant 55 000 vaches laitières et près de 280 000 têtes d'ovins et de caprins. Sollicitée à plusieurs reprises par les médias pour apporter des clarifications sur cette rupture de stock de médicaments, la direction générale du CRDA de Jendouba est restée fermée, observant un mutisme total sur ce dossier brûlant.

S.R

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