Afrique du Nord: Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Russie atteignent un record de 1,8 milliard de dollars

La solidité commerciale et académique qui allie Tunis et Moscou se confirme davantage. À l'occasion du 70e anniversaire des relations bilatérales, le consul Vladimir Khatountsev dresse le bilan d'un partenariat en pleine expansion entre les deux pays.

Moscou s'avère en effet comme un fournisseur clé de blé et de carburant et la coopération dans les secteurs de la santé, du tourisme et de l'enseignement supérieur ne cesse de fleurir.

Lors d'un rencontre organisée ce samedi 11 juillet 2026 par l'Association d'amitié tuniso-russe, le consul de la Fédération de Russie en Tunisie, Vladimir Khatountsev, a salué la profondeur et la continuité historique des relations bilatérales. A noter que ce rendez-vous, planifié en marge des célébrations officielles du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations, a servi de tribune pour passer en revue moult indicateurs économiques majeurs.

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Au premier rang des performances, c'est le volume des échanges commerciaux bilatéraux qui est propulsé en haut de la pyramide pour s'établir à environ 1,8 milliard de dollars américains, une valeur globale qui a littéralement triplé au cours des derniers exercices. Cette dynamique commerciale installe de plein droit la Tunisie au sein du top 5 des partenaires économiques les plus stratégiques de la Russie sur l'ensemble du continent africain. Cette interconnexion économique repose sur des flux logistiques vitaux pour la sécurité nationale tunisienne. La Russie consolide son positionnement de fournisseur de premier plan pour les produits pétroliers raffinés (hydrocarbures) et les céréales (blé tendre et orge), deux éléments essentiels pour la stabilité des réserves de la République.

Sur le plan sectoriel, le diplomate a mis en exergue les avancées concrètes enregistrées par le protocole d'accord sanitaire signé il y a quelques mois entre les deux ministères de la Santé ce qui a mis en place un cadre juridique favorisant les transferts de technologies médicales et pharmaceutiques.

Le secteur du tourisme n'est pas moins loti. Il s'impose également comme un vecteur de croissance majeur où la Tunisie conserve son statut de destination de référence pour les tour-opérateurs et les estivants russes en quête de stations balnéaires méditerranéennes sécurisées. Ceci a ouvert la voie à une densification des flux humanitaires et culturels entre Tunis et Moscou.

Mille étudiants tunisiens en Russie et un soutien structurel aux lycéens

Pour ce qui est du volet académique et de la coopération scientifique et universitaire, il constitue l'autre pilier majeur illustrant la solidité de l'alliance bilatérale. De fait, le consul a confirmé que le gouvernement russe maintient son programme d'incitation à la mobilité en octroyant un quota annuel de 80 bourses d'études d'excellence destinées aux bacheliers et autres chercheurs tunisiens dans des disciplines de pointe.

À ce jour, le réseau universitaire russe accueille près de 1 000 étudiants tunisiens inscrits au sein des facultés de médecine, d'ingénierie et de technologies de la Fédération. Et pour fluidifier cette intégration académique et culturelle, un effort logistique de grande envergure est actuellement déployé au sein du système éducatif tunisien.

A ce titre M. Vladimir Khatountsev a révélé que la fondation étatique russe « Russkiy Mir » (Le Monde Russe) a récemment débloqué d'importants financements pour moderniser les structures d'enseignement de la langue russe implantées dans les établissements secondaires et universités de la République tunisienne. Cette dotation matérielle s'est traduite par la livraison d'outils informatique et technologique de nouvelle génération, de fonds documentaires et littéraires actualisés, ainsi que de mobilier technique standardisé pour équiper des salles de classe. Ce soutien logistique vise à doper l'apprentissage linguistique local, fournissant aux futurs cadres tunisiens les outils de communication indispensables pour manager les grands projets industriels et commerciaux illustrant ce partenariat euro-asiatique.