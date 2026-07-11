Tunisie: Grève générale des transports privés - ce lundi, pas de louages, ni de taxis !

Une couche s'ajoute à la situation de crise dans le secteur des transports ! Le syndicaliste Moez Sellami a confirmé l'échec des négociations avec le ministère de tutelle. Dès lors, les taxis individuels, collectifs, touristiques ainsi que les louages et le transport rural mettront leurs moteurs au repos durant dès 05h00 du matin du lundi 13 juillet et ne se remettront en route qu'après 21h00 !

Intervenant ce samedi 11 juillet 2026 sur les ondes de la Radio Nationale lors du journal d'information, le vice-président de la Fédération Nationale du Transport, structure affiliée à l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), a officiellement annoncé le maintien de la grève générale nationale pour la journée du lundi 13 juillet. Moez Sellami a précisé que le périmètre concerné par cet arrêt d'activité englobera l'intégralité de la flotte du transport public non régulier de personnes.

« Cette paralysie touchera les chauffeurs de taxis individuels, les exploitants de taxis collectifs, les réseaux de taxis touristiques et les conducteurs de véhicules de transport interrégional assurant la liaison entre les gouvernorats, ainsi que les opérateurs affectés aux lignes du transport rural dans les zones de l'intérieur de la République ».

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Cette nouvelle de débrayage ne fera certainement pas le bonheur des Tunisiens non motorisés tant l'ensemble des réseaux de mobilité urbaine et interrégionale du pays serait dysfonctionnels ! L'impact de ce mot d'ordre de grève annonce une rude journée pour les usagers de la route par ces temps spécifiquement caniculaires.

Pour leur part, les professionnels dénoncent ce qu'ils qualifient de « non-respect par le ministère de tutelle des accords et engagements financiers souscrits lors des précédents cycles de négociations ».

Pour la direction syndicale de l'UTICA, la rupture du dialogue social incombe entièrement à l'administration centrale. M. Sellami a dénoncé « l'attitude d'atermoiement adoptée par le ministère des Transports ». Il a accusé l'autorité de tutelle « d'appliquer, de manière systématique, une stratégie stérile de fuite en avant ».

Le syndicat patronal regrette que les doléances des professionnels portant notamment sur la révision des grilles tarifaires et l'allègement des charges fiscales des exploitants de licences, « n'aient fait l'objet d'aucun traitement sérieux ou rigoureux de la part des comités techniques de l'État ». Il ajoute que « l'inertie administrative a rendu inéluctable l'activation immédiate du préavis de grève ».

Les structures régionales de l'UTICA à travers les 24 gouvernorats ont déjà reçu des directives d'application strictes des modalités de la grève pour s'assurer que l'ensemble des véhicules restent immobilisés tout au long de la journée de lundi.