Tunisie: Kasserine - Une patiente diabétique retrouve la vue après une année de cécité grâce à une chirurgie rétinienne réussie

11 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une patiente atteinte de diabète, qui avait perdu la vue pendant une année entière, a retrouvé ses capacités visuelles après une intervention chirurgicale délicate réalisée avec succès par l'équipe médicale du service d'ophtalmologie et de chirurgie ophtalmologique de l'hôpital universitaire Badreddine Aloui de Kasserine, a annoncé la Direction régionale de la santé.

L'intervention, consistant en une chirurgie de réparation de la rétine, a permis de restaurer la vision de la patiente, marquant une nouvelle réussite médicale pour l'établissement hospitalier.

Dans un communiqué, la Direction régionale de la santé a indiqué que le service d'ophtalmologie poursuit une série de performances médicales spécialisées contribuant à améliorer la prise en charge des patients dans la région et à préserver leur capital visuel.

La même source a également fait état d'une autre réussite médicale récente, avec la réalisation d'une greffe de cornée réussie au profit d'une femme âgée de 52 ans.

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Ces interventions illustrent, selon la Direction régionale de la santé, le développement des compétences médicales au sein du service d'ophtalmologie de l'hôpital universitaire Badreddine Aloui et l'amélioration continue de l'offre de soins spécialisés dans la région.

Des soins spécialisés au plus près des patients

La Direction régionale de la santé a attribué ces avancées aux efforts déployés par les équipes médicales, paramédicales et administratives du service, sous la supervision du Dr Lotfi Chaabani.

Ces résultats témoignent, selon la même source, du niveau de compétence et de préparation des équipes, permettant de rapprocher des interventions médicales complexes des habitants de Kasserine et de leur éviter des déplacements vers d'autres régions pour bénéficier de soins spécialisés.

Ces nouvelles réussites renforcent ainsi la place de l'hôpital universitaire Badreddine Aloui dans le développement des services médicaux spécialisés dans la région de Kasserine.

 

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