Tunisie: Stade Nabeulien - Dissolution de la section football

11 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La section football du Stade Nabeulien a été officiellement dissoute à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue mercredi 8 juillet, ouvrant la voie à la création d'une nouvelle entité indépendante dédiée exclusivement à la gestion du football au sein du club.

Cette décision fait suite à une demande écrite déposée par les deux tiers des adhérents du Stade Nabeulien, appelant à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire consacrée à la révision de l'article premier des statuts du club et à l'examen de la dissolution de la section football.

Après vérification de la liste des membres présents et confirmation du quorum légal, les participants ont approuvé la modification de l'article premier des statuts ainsi que la dissolution officielle de la section football.

La prochaine étape consistera à organiser une assemblée générale élective en vue de créer l'« Association Stade Nabeulien Football », une nouvelle structure indépendante qui sera chargée de gérer les activités footballistiques du club.

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Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle orientation stratégique visant à donner davantage de moyens au football au sein du Stade Nabeulien, notamment à travers la mobilisation de ressources financières spécifiques et une gestion plus adaptée aux exigences de la discipline.

La séparation de la section football devrait également permettre d'alléger la charge financière et administrative pesant sur l'association mère, qui regroupait jusqu'ici quatre sections sportives : basket-ball, handball, rugby et football.

Les responsables du club considèrent cette restructuration comme une étape destinée à offrir un nouveau cadre de développement au football nabeulien et à renforcer son autonomie organisationnelle et financière.

 

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