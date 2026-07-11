Tunisie: Céréaliculture - L'État débloque des terres domaniales à Sidi Thabet pour implanter une station d'essais de l'INGC

La restructuration foncière des laboratoires agronomiques de terrain est au coeur de l'actualité politique. En effet, pour consolider la souveraineté céréalière tunisienne, le ministère de l'Agriculture finalise le cadre juridique avec les Domaines de l'État. Une étape à même de doper le rendement de la filière céréalière.

Dans un document officiel transmis au Parlement en guise de réponse à une interpellation écrite du député Fayçal Sghaïer, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a annoncé le lancement des procédures administratives et des consultations interinstitutionnelles d'urgence. Ce dispositif vise à formaliser la création d'une station d'essais technologiques de nouvelle génération sous l'égide de l'Institut National des Grandes Cultures (INGC), localisée à Sidi Thabet, gouvernorat de l'Ariana. Les directions juridiques s'activent pour configurer un mécanisme contractuel des plus solides. Ceci permettra le transfert de propriété et l'exploitation d'un ensemble de grands domaines fonciers agricoles de l'État au profit de l'Institut, garantissant ainsi une mise en valeur optimale du patrimoine public.

Réponse favorable

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Cette mise au point fait suite au plaidoyer offensif mené par le bloc. Le député Fayçal Sghaïer avait officiellement exigé l'affectation d'une parcelle domaniale d'envergure au coeur de la plaine agricole de Sidi Thabet pour y implanter ce pôle de recherche appliquée. L'élu avait mis en exergue l'impact économique majeur d'un tel investissement de proximité, capable de stimuler le rendement à l'hectare des exploitations de blé et d'orge à l'échelle locale et régionale.

Répondant de façon favorable, la partie exécutive a annoncé avoir franchi un pas important pour la mise en place de cette future station qui servira également de centre de vulgarisation et d'école de terrain. Cette station, note-ton encore dans le même document précité, accueillera des journées d'information technique et des sessions de formation pratique pour initier les agriculteurs privés aux itinéraires techniques modernes de la céréaliculture, une exploitation foncière publique dont l'impact budgétaire direct sur les finances de l'INGC sera quasi neutre.

Levée des blocages administratifs

Le parlementaire avait ouvertement contesté l'inertie de l'administration, s'interrogeant sur les lourdeurs et le manque de coordination initial entre les services du ministère de l'Agriculture et la Direction générale du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, un blocage bureaucratique qui retardait, selon le représentant du peuple, le décret d'affectation de la parcelle étatique de Sidi Thabet.

La réponse ministérielle enregistrée ce samedi 11 juillet 2026 vient dissiper ces doutes. « Les deux départements ministériels ont officiellement harmonisé leurs bases de données foncières pour valider l'éligibilité juridique du terrain retenu. Les comités d'experts finalisent actuellement la rédaction du cahier des charges d'exploitation, une étape réglementaire indispensable pour acter la naissance de cette station d'essais qui s'imposera comme le bras technique de l'État pour moderniser la filière des grandes cultures face aux défis climatiques et assurer la sécurité alimentaire de la Nation », indique le document.