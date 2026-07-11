Tunisie: Migration irrégulière - 18 tentatives déjouées au large de Nabeul en quatre jours

Les unités de la Garde maritime de Kélibia, en coordination avec les unités de la Marine nationale, ont déjoué, au cours des quatre derniers jours, 18 tentatives de migration irrégulière au départ des côtes du gouvernorat de Nabeul en direction des côtes italiennes, a indiqué samedi une source sécuritaire à l'Agence TAP.

Selon la même source, près de 100 personnes qui tentaient de franchir clandestinement les frontières maritimes ont été interpellées lors de ces opérations. Parmi les personnes arrêtées figurent également des individus recherchés par les unités sécuritaires et judiciaires.

La source sécuritaire a appelé les citoyens à ne pas s'exposer aux dangers liés à ces traversées clandestines, rappelant que les conditions en mer, notamment les facteurs météorologiques et naturels, peuvent transformer rapidement ces tentatives en opérations de sauvetage.

Elle a souligné que de nombreux candidats à la migration utilisent des moyens de fortune ne répondant pas aux exigences minimales de sécurité, ce qui augmente considérablement les risques d'accidents et de noyades.

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Les unités maritimes poursuivent parallèlement leurs opérations de recherche et de secours. Dans ce cadre, une personne qui tentait de rejoindre clandestinement les côtes italiennes à bord d'une chambre à air gonflable a été repérée au large.

Après l'activation du dispositif de recherche et de localisation, les unités intervenantes ont réussi à retrouver l'individu en mer et à le secourir avant qu'il ne soit exposé au risque de noyade.

La même source a précisé qu'il s'agit du deuxième incident similaire enregistré durant la même semaine. Un jeune homme avait auparavant tenté de franchir clandestinement la frontière maritime en nageant depuis une plage de Kélibia, uniquement équipé de palmes et sans utiliser d'embarcation.

Il avait été repéré puis intercepté par les unités maritimes qui ont mis fin à sa tentative.

Ces opérations interviennent dans un contexte de renforcement des contrôles sur les côtes tunisiennes face à la multiplication des tentatives de traversées clandestines vers l'Europe, notamment en direction de l'Italie.