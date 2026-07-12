Afrique de l'Ouest: Le Sénégal ambitionne de devenir un hub sous-régional dans le secteur chevalin, selon le DG du Haras national

11 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kébémer — Le Haras national ambitionne de faire du Sénégal "la capitale incontournable du cheval en Afrique de l'Ouest", grâce à un vaste programme de modernisation des infrastructures, des équipements et la formation des acteurs de la filière, a déclaré, vendredi, son directeur général, Dr Mamadou Barro.

"Les perspectives sont claires : faire du Sénégal, à travers le Haras national, la capitale incontournable du cheval en Afrique de l'Ouest", a-t-il soutenu dans un entretien accordé à l'APS, à l'occasion de la Journée mondiale du cheval, instituée l'année dernière par les Nations unies et célébrée le11 juillet de chaque année.

Créé en 2004, le Haras national de Kébémer, dans la région de Louga (nord), est un établissement public chargé notamment de l'amélioration génétique des chevaux, de la recherche, de la reproduction et de la conservation des origines de la race chevaline au Sénégal.

Pour atteindre cette ambition, plusieurs projets structurants sont en préparation.

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"Nous visons la modernisation globale", a indiqué le directeur général du Haras national, citant notamment le renforcement des équipements de la clinique vétérinaire, la création d'un centre d'excellence consacré aux métiers du cheval en partenariat avec l'Office national de formation professionnelle ainsi que la mise en place d'un système moderne de traçabilité génétique.

Le Haras national prévoit également la signature d'une convention avec la Gendarmerie nationale pour la production de chevaux de rang.

Le Docteur Barro a également insisté sur la dimension académique de l'établissement. "Chaque année, le Haras accueille des centaines d'étudiants dans le cadre de stages et de voyages d'études", a-t-il rappelé.

L'établissement collabore également avec l'École vétérinaire de Dakar, l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) et l'École nationale supérieure d'agriculture (ENSA) de Thiès, afin de contribuer à la recherche scientifique et à la professionnalisation des acteurs de la filière.

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