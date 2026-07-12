Sénégal: Saly - Plusieurs centaines de visiteurs attendus à la Petite Côte Fashion Week, en août

11 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — Plusieurs centaines de visiteurs venus du Sénégal, d'Afrique et d'Europe sont attendus à la quatrième édition de la Petite Côte Fashion Week, un rendez-vous de la mode prévu du 6 au 9 août prochains à Saly, a-t-on appris de sa promotrice.

"Nous sommes à la quatrième édition de la Petite Côte Fashion Week, un événement de mode organisé pour mettre en avant nos créateurs, montrer notre culture et participer au développement du tourisme et de l'économie du pays", a expliqué Rosalie Ndour, mannequin internationale.

Placée sous le thème "La mode, pilier économique et social", cette manifestation vise à promouvoir le savoir-faire des créateurs africains, valoriser la culture sénégalaise et contribuer au développement touristique et économique de la Petite-Côte.

Selon Rosalie Ndour, des participants et invités devraient venir de plusieurs pays africains, notamment du Mali, de la Gambie, de la Guinée et du Cap-Vert, ainsi que de pays européens comme la France et l'Italie.

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La promotrice de l'événement a indiqué que cette édition sera également marquée par "un engagement social renforcé" à travers des actions en faveur de la pouponnière "Vivre Ensemble" de Mbour.

"Cette année, nous renforçons davantage notre soutien à la pouponnière +Vivre Ensemble+", a-t-elle assuré.

Mme Ndour estime que la Petite Côte Fashion Week constitue aujourd'hui une "véritable vitrine de promotion de la destination Sénégal", grâce à ses retombées culturelles, touristiques et économiques.

"Les visiteurs viennent de différents horizons pour assister à l'événement. Cela profite aux structures d'hébergement, aux commerces et à l'ensemble des acteurs économiques locaux", a-t-elle fait valoir.

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