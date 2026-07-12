Sénégal: Koungheul - Atelier sur le Schéma départemental d'aménagement et de développement territorial, mardi

Kaffrine — L'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT) va organiser mardi à Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), un atelier de restitution et de pré-validation du Schéma départemental d'aménagement et de développement territorial (SDADT), a-t-on appris de source officielle.

Cette rencontre vise à doter ce département d'un cadre de référence destiné à "orienter durablement" ses choix en matière d'aménagement et de développement territorial, précise un communiqué transmis à l'APS.

L'atelier s'inscrit dans le programme d'appui de l'ANAT à la mise en oeuvre du Plan national d'aménagement et de développement territorial (PNADT) et dans les orientations de la vision "Sénégal 2050", explique la même source.

Le texte souligne que l'élaboration du SDADT est l'aboutissement d'un processus participatif ayant associé les différents acteurs territoriaux, du diagnostic à la planification.