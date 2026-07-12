Sénégal: 'Grande nuit du conte' - Le roi du Sine appelle la jeunesse à rester enracinée

Dakar — Invité d'honneur de la troisième édition de la "grande nuit du conte" organisée au musée des civilisations noires, le roi du Sine, Niokhobaye Diouf Fatou Diène, a appelé la jeunesse à s'ouvrir au monde tout en restant enracinée dans notre histoire.

"Je lance un appel à cette jeunesse : soyez ouverts au monde, mais restez profondément enracinés dans notre histoire. Un arbre dont les racines sont profondes ne craint pas les vents", a-t-il dit lors de sa prise de parole à l'ouverture de cette soirée organisée par la maison de l'oralité Keur Leyti du professeur Massamba Guèye.

"Le conte n'est pas une fiction destinée à distraire"

Entouré de sa cour royale, "Maad a Sinig" a estimé que "connaitre son passé ne signifie pas vivre dans la nostalgie, mais plutôt disposer d'une boussole pour continuer son chemin".

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Il a rappelé que le conte n'est "pas une fiction destinée à distraire", mais "une école de la vie".

'Le conte enseigne sans éprouver, corrige sans humilier, éclaire sans condamner. A travers [le conte], les enseignants forment les consciences, transmettent la sagesse, enseignent le respect des aînés, l'amour de la vérité, le courage, la solidarité, le sens de l'honneur et la responsabilité devant la communauté", a-t-il rappelé.

Le roi du Sine estime que "les fonctions et les missions du conte demeurent, alors que le monde connaît de profondes mutations".

"Un peuple qui perd sa mémoire perd progressivement son âme. Notre jeunesse a besoin d'une technologie nouvelle, mais elle a aussi besoin de connaître les femmes et les hommes qui ont bâti cette nation bien avant vous", a-t-il dit.

Niokhobaye Diouf Fatou Diène a aussi remercié les organisateurs pour le choix porté sur le royaume du Sine, un hommage qui dépasse largement sa personne, car "il honore une histoire millénaire, une civilisation et une mémoire collective".

La ministre chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique a présidé la "grande nuit du conte" axée sur le thème "Le patrimoine, une école vivante pour le civisme et le développement durable". Mame Coumba Diop estime qu'avec cette initiative, "c'est notre mémoire collective qui reprend vie".

Le Sénégal poursuit "avec détermination sa politique de sauvegarde, de protection et de valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel en cohérence avec les exigences souscrites au titre de la convention 2003 de l'Unesco", a-t-elle rappelé, en présence du ministre de la Communication, des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement Bakary Sarr.

Mame Coumba Diop a réaffirmé l'ambition de son département de renforcer progressivement l'accompagnement aux manifestations culturelles "sérieuses, structurantes et porteuses de développement" telles que "la grande nuit du conte".

Le public, composé en majorité d'enfants, a eu droit à divers contes, chants, dictons ou encore des histoires relatées par KPG du Burkina Faso, Oumy l'Africaine de Côte d'Ivoire, ainsi que d'autres conteurs venus du Niger, d'Allemagne, entre autres participants.

La gastronomie locale, au rendez-vous de la "grande nuit du conte", a mis en avant les mets du pays.