Sénégal: Etat civil - Fraude documentaire et déclaration tardive au menu d'un forum citoyen à Ndiaganiao

-La fraude documentaire et la déclaration tardive figurent parmi les principales préoccupations exprimées, vendredi, par des populations et officiers d'état civil de la commune de Ndiaganiao, lors d'un forum citoyen, organisé par l'Agence nationale de l'état civil (ANEC).

A travers cette initiative, l'ANEC vise à mieux cerner les difficultés rencontrées sur le terrain, afin d'y apporter des réponses appropriées, a expliqué son directeur général, Matar Ndao.

"Ce forum a permis à la population de Ndiaganiao de s'exprimer, mais aussi à l'Agence nationale de l'état civil de faire passer des messages sur les procédures liées à l'état civil et de présenter les résultats des actions menées ces derniers jours dans la région de Thiès", a indiqué M. Ndao.

Cette rencontre marquait la clôture de dix jours de mission de l'ANEC dans la région de Thiès, dans le cadre d'un plan de remédiation, mis en oeuvre avant le déploiement du plan d'urgence sur l'état civil voulu par les autorités publiques.

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Selon M. Ndao, les échanges ont permis de recueillir les préoccupations des populations ainsi que celles des agents et officiers d'état civil, confrontés à diverses difficultés dans l'exercice de leurs missions.

"Nous avons pu recenser les principaux problèmes rencontrés dans les centres d'état civil et apporter certaines réponses immédiates", a rapporté M. Ndao.

"Les autres préoccupations seront prises en compte dans nos recommandations et dans les plans d'action que nous comptons dérouler au cours des prochains mois", a-t-il assuré.

Les préoccupations les plus récurrentes portent notamment sur la fraude documentaire, les retards de déclaration et les difficultés que rencontrent certains usagers dans la procédure de régularisation de leur situation administrative.

Pour le directeur général de l'ANEC, ce type d'échanges contribue à rapprocher davantage les services de l'état civil des usagers, tout en favorisant une meilleure compréhension des procédures administratives.

Matar Ndao a annoncé la poursuite des opérations de terrain à partir du 13 juillet dans les régions de Thiès, Louga et Diourbel, où plusieurs équipes de l'ANEC seront déployées simultanément, pour accompagner les collectivités territoriales et renforcer les services d'état civil.