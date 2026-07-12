Sénégal: Etat civil - Fraude documentaire et déclaration tardive au menu d'un forum citoyen à Ndiaganiao

11 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

-La fraude documentaire et la déclaration tardive figurent parmi les principales préoccupations exprimées, vendredi, par des populations et officiers d'état civil de la commune de Ndiaganiao, lors d'un forum citoyen, organisé par l'Agence nationale de l'état civil (ANEC).

A travers cette initiative, l'ANEC vise à mieux cerner les difficultés rencontrées sur le terrain, afin d'y apporter des réponses appropriées, a expliqué son directeur général, Matar Ndao.

"Ce forum a permis à la population de Ndiaganiao de s'exprimer, mais aussi à l'Agence nationale de l'état civil de faire passer des messages sur les procédures liées à l'état civil et de présenter les résultats des actions menées ces derniers jours dans la région de Thiès", a indiqué M. Ndao.

Cette rencontre marquait la clôture de dix jours de mission de l'ANEC dans la région de Thiès, dans le cadre d'un plan de remédiation, mis en oeuvre avant le déploiement du plan d'urgence sur l'état civil voulu par les autorités publiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Ndao, les échanges ont permis de recueillir les préoccupations des populations ainsi que celles des agents et officiers d'état civil, confrontés à diverses difficultés dans l'exercice de leurs missions.

"Nous avons pu recenser les principaux problèmes rencontrés dans les centres d'état civil et apporter certaines réponses immédiates", a rapporté M. Ndao.

"Les autres préoccupations seront prises en compte dans nos recommandations et dans les plans d'action que nous comptons dérouler au cours des prochains mois", a-t-il assuré.

Les préoccupations les plus récurrentes portent notamment sur la fraude documentaire, les retards de déclaration et les difficultés que rencontrent certains usagers dans la procédure de régularisation de leur situation administrative.

Pour le directeur général de l'ANEC, ce type d'échanges contribue à rapprocher davantage les services de l'état civil des usagers, tout en favorisant une meilleure compréhension des procédures administratives.

Matar Ndao a annoncé la poursuite des opérations de terrain à partir du 13 juillet dans les régions de Thiès, Louga et Diourbel, où plusieurs équipes de l'ANEC seront déployées simultanément, pour accompagner les collectivités territoriales et renforcer les services d'état civil.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.