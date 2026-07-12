Ile Maurice: «Tamarisk Tree» ouvre son compteur

Le coursier de l'écurie Paul Foo Kune, qui partait avec le statut de favori dans le Winter Stakes ce samedi 11 juillet, n'a pas raté le coche. Bien monté par Manoel Nunes, juste dans le sillage des animateurs Transonic et Spelling Bee, ce hongre alezan s'est imposé avec autorité.

Une victoire convaincante, porteuse d'espoir en vue de la Maiden Cup, sommes-nous tentés de dire. L'objectif pour lequel ce coursier a été acquis a toujours été le Ruban Bleu.

Outre ce succès avec Tamarisk Tree, l'écurie Paul Foo Kune et son jockey Manoel Nunes ont remporté deux autres victoires grâce à Superior Force et Happy Days. Un triplé qui relance cet établissement dans la course au titre de champion des écuries.

Retour gagnant, après deux mois et demi de convalescence, pour le jockey français Ryan Curatolo lors de cette 9e journée. Il a signé un doublé avec Cybotix et Bombardier Boy, deux victoires acquises au finish.

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L'établissement Subiraj Gujadhur s'est également illustré avec deux succès. Solomons Seal et Secret Passage, tous deux bien montés par Donavan Mansour, ont visité le box gagnant.

La journée a aussi été marquée par la toute première victoire de l'apprenti Dimitrix Sophie, associé à Paved **With Gold. Ce succès a toutefois été acquis dans la controverse. Beaucoup estiment que la course aurait dû être déclarée null and void après que le starter et le flagman **ont tous deux levé leur drapeau pour signaler un faux départ. Or, les jockeys ont poursuivi la course.

Les commissaires de course ont déclaré Amandla non-partant et validé le résultat. Ils estiment que, même si le starter et le flagman ont signalé un faux départ, il n'y avait aucune raison d'annuler la course puisque tous les jockeys ont continué à monter leurs chevaux.