Ile Maurice: Une nouvelle feuille de route pour relever les défis de demain

Le mouvement coopératif entre dans une nouvelle phase d'adaptation pour répondre aux évolutions économiques, environnementales et technologiques.

Dans cette optique, le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et des coopératives, Aadil Ameer Meea, a annoncé, le jeudi 9 juillet, l'élaboration d'un Plan stratégique national visant à accompagner le développement du secteur et à renforcer sa résilience.

S'exprimant au Caudan Arts Centre lors de l'ouverture d'un atelier organisé dans le cadre de la Journée internationale des coopératives, célébrée le 4 juillet, le ministre a expliqué que ce plan offrira une feuille de route aux acteurs du mouvement coopératif, tout en encourageant l'innovation, la compétitivité et la création de nouvelles opportunités économiques.

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À cette occasion, il a également lancé le Boost to Local Production Scheme 2026-2027. Ce programme permettra aux coopératives éligibles de bénéficier de subventions pouvant atteindre Rs 300 000 pour l'achat d'équipements et de machines destinés notamment à l'agriculture, l'agro-transformation, la fabrication et d'autres activités à forte valeur ajoutée. Selon Aadil Ameer Meea, cette mesure constitue un appui concret à la production locale. Elle devrait contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et au développement d'activités économiques au sein des communautés.

Le ministre a également rappelé le rôle des coopératives dans le développement économique et social du pays. «À travers des valeurs de solidarité, de participation démocratique et d'entraide, elles ont permis à des milliers de Mauriciens de mutualiser leurs ressources, de développer des activités génératrices de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie», a-t-il souligné.

Aadil Ameer Meea a toutefois insisté sur la nécessité pour les coopératives de s'adapter aux nouveaux défis, notamment les incertitudes économiques mondiales, les effets du changement climatique, les avancées technologiques rapides et l'évolution des attentes des consommateurs. Le futur Plan stratégique national devra ainsi leur permettre de mieux se positionner, d'accroître leur efficacité et d'explorer de nouvelles perspectives de développement.

Les travaux de l'atelier ont porté sur plusieurs secteurs prioritaires, dont la sécurité alimentaire, les services financiers, l'artisanat, les exportations, l'énergie et la transformation numérique. Ces domaines ont été identifiés comme des leviers de diversification et de renforcement de la contribution des coopératives à l'économie nationale.

Les participants ont également mis en avant l'importance d'améliorer les normes de qualité et d'intégrer davantage les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. La création d'un système de QR code commun a notamment été proposée afin d'améliorer la traçabilité des produits et de garantir leur conformité aux standards requis.

La transformation numérique figure parmi les axes majeurs de cette modernisation. Elle devrait permettre aux coopératives d'optimiser leur fonctionnement, de renforcer leur gouvernance et de proposer des services davantage adaptés aux besoins de leurs membres.