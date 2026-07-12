Tunisie: Transport à Nabeul - Voici les lignes qui seront renforcées pendant la saison estivale

À l'approche de la saison estivale, la Société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul (SRTGN) a annoncé le renforcement de plusieurs lignes urbaines et régionales afin d'améliorer les déplacements des citoyens et des visiteurs, notamment vers les principales destinations balnéaires de la région.

Selon le directeur de l'exploitation de la société, Néjib Jlassi, plusieurs dessertes urbaines qui avaient été suspendues durant la période scolaire seront progressivement rétablies. Ces renforcements concernent notamment les lignes reliant Nabeul à Tunis ainsi que Hammamet Sud à Nabeul, avec une fréquence pouvant atteindre un trajet toutes les 30 minutes.

La SRTGN prévoit également une augmentation du nombre de voyages sur plusieurs lignes régionales, notamment celles reliant Kélibia à Nabeul ; et El Haouaria à Nabeul.

Cette mesure vise à améliorer la qualité du service public de transport et à répondre à la hausse attendue de la demande durant la période estivale.

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Un programme spécial pour relier les zones intérieures aux plages

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale, la société a élaboré un programme spécifique destiné à faciliter l'accès aux plages depuis les zones intérieures du gouvernorat de Nabeul et des régions voisines.

Ce dispositif prévoit notamment la programmation de dessertes reliant :

Menzel Bouzelfa et Béni Khalled à la plage de Korba ; Grombalia à la plage de Hammamet.

La SRTN prévoit également de renforcer les liaisons entre certaines zones du gouvernorat de Zaghouan et les destinations balnéaires, à travers des trajets reliant notamment Ennadhour et Saouaf à la plage de Nefzaoua.

Ces nouvelles dessertes doivent permettre aux habitants des zones intérieures d'accéder plus facilement aux espaces touristiques et aux plages durant les mois d'été.

84 nouveaux autobus attendus à partir de 2027

Concernant le renouvellement du parc roulant, le directeur de l'exploitation de la SRTGN a indiqué qu'un renforcement important de la flotte est prévu à partir de 2027.

La société bénéficiera de 84 nouveaux autobus d'origine chinoise, acquis dans le cadre d'un marché conclu par le ministère des Transports.

Parmi ces nouveaux véhicules, 30 autobus de type confort sont prévus afin d'améliorer les conditions de déplacement des usagers et de renforcer les capacités du réseau régional.

Avec ces mesures, la Société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul entend adapter son offre à la hausse de la mobilité durant la période estivale, marquée chaque année par une forte affluence vers les zones touristiques et balnéaires du Cap Bon.