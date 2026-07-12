Tunisie: Transtu lance des dessertes spéciales vers trois plages du Grand Tunis

La Société des Transports de Tunis (Transtu) annonce la mise en place de quatre nouvelles lignes spéciales de bus pour desservir trois plages situées dans le Grand Tunis, à savoir la plage de la Goulette, la plage de Sidi Bousaid, et celle de Kalaat Andalous.

La Transtu a précisé, dans un communiqué, publié samedi, que les dessertes seront programmées tous les dimanches et les jours fériés, à partir de dimanche 12 juillet 2026, à raison de deux voyages (le départ le matin à 8h00, et le retour vers 17h00).

S'inscrivant dans le cadre de sa programmation estivale 2026, cette initiative vise à faciliter les déplacements des citoyens vers les plages, dans les meilleures conditions.

Voici les itinéraires de ces dessertes :

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- 2 dessertes en direction de la plage de la Goulette :

1/ - Départ de la zone de Kabaria (en face du siège de la municipalité de Ouardia 6), passant par le station située près de poste de police de Kabaria, en direction des régions de la Carrière, Bellevue, l'autoroute Tunis-Hammamet, et l'échangeur de pont de Radès. Le tarif a été fixé à 1500 millimes.

2/ - Départ de la région de Khélidia, passant par Daouar El Houch, Naasan, station de Makfoufin à Ben Arous, café Kirat, rue Habib Bourguiba- Ben Arous, Rue de France, Chouchete Rades, la GP 1 et le pont de Rades. Il s'agit d'un itinéraire régulier moyennant un tarif fixe de 1 500 millimes.

- Desserte en direction de la plage de Sidi Bou Saïd :

Départ de la région de Ibn Sina, passant par les stations de la Mosquée, de terrain de Basketball, de café Chaalaoui, et de la Salle de fête de Kaaboura, en direction de LaCagne, l'autoroute Tunis- Hammamet, l'échangeur de pont de Radès, et la station de Sidi Bousaid. Le tarif est de l'ordre de 1500 millimes

-Desserte en direction de la plage de Kalaat Al Andalous :

Départ de la région de Chawat, passant par la route nationale n°7, Bejaoua et Sidi Thabet. Le tarif a été fixé à 2 000 millimes.