Tunisie: Stade Taïeb Mhiri - La CAF satisfaite des travaux, le retour aux compétitions africaines se précise

Le stade Taïeb Mhiri de Sfax est en bonne voie pour retrouver l'accueil des compétitions africaines. La commission d'homologation des stades de la Confédération africaine de football (CAF), qui a effectué une visite d'inspection de l'enceinte sportive il y a environ trois semaines, aurait exprimé sa satisfaction concernant la majorité des aspects techniques et des installations après les travaux réalisés récemment.

Selon des informations rapportées par Diwan FM, les membres de la commission ont notamment apprécié les améliorations apportées au système d'éclairage ainsi que l'installation de nouveaux sièges, deux éléments essentiels dans le processus de mise aux normes exigées par l'instance africaine.

Quelques observations mineures ont toutefois été formulées. Elles devront être prises en compte avant l'obtention de l'homologation définitive permettant au stade d'accueillir l'ensemble des rencontres des compétitions continentales.

Des ajustements encore nécessaires pour obtenir le feu vert définitif

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Parmi les derniers travaux demandés figurent principalement l'installation de deux nouvelles cabines destinées aux commentaires radio et télévision, afin de répondre aux exigences liées à la couverture médiatique des rencontres africaines.

La commission a également relevé la nécessité d'aménager une petite salle réservée aux journalistes, située derrière les espaces dédiés aux médias, ainsi que d'assurer une connexion internet accessible aux représentants de la presse au sein du stade.

Ces ajustements concernent essentiellement les infrastructures liées à l'accueil des médias et aux conditions de travail lors des rencontres internationales.

La municipalité de Sfax prépare les dernières interventions

Toujours selon les mêmes sources, la municipalité de Sfax a déjà entamé les préparatifs nécessaires pour réaliser ces travaux complémentaires à travers ses propres services.

Les autorités locales attendent désormais la réception du rapport officiel écrit de la commission de la CAF, qui devra détailler l'ensemble des remarques et des recommandations avant la validation finale.

Ce document permettra de définir précisément les dernières interventions nécessaires pour obtenir l'autorisation définitive.

D'après les informations disponibles, le stade Taïeb Mhiri devrait être en mesure d'accueillir les rencontres des tours préliminaires des compétitions africaines lors de la prochaine saison.

L'objectif est également de permettre à l'enceinte sfaxienne d'abriter les matchs de la phase de groupes des compétitions continentales, une fois les derniers travaux achevés.

Cette perspective représente un enjeu important pour le football à Sfax, notamment pour les clubs tunisiens engagés dans les compétitions africaines, qui pourront ainsi bénéficier d'une infrastructure homologuée répondant aux standards de la CAF.

Après plusieurs mois d'améliorations et de mises à niveau, le stade Taïeb Mhiri semble donc se rapprocher d'un retour sur la scène africaine, dans l'attente de la validation officielle de l'instance continentale.