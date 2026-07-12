Tunisie: Nabeul - Un migrant tente la traversée sur une bouée

Les unités de la Garde maritime du gouvernorat de Nabeul ont mis en échec, samedi 11 juillet 2026, plusieurs tentatives de migration irrégulière vers les côtes italiennes, procédant à plusieurs interpellations et opérations de sauvetage au large de Takelsa, Kélibia et Korba.

Selon une source responsable de la Garde maritime, un habitant du gouvernorat de Gafsa a été intercepté dans la matinée alors qu'il tentait de franchir clandestinement les frontières maritimes depuis les côtes d'Er Rtiba, dans la délégation de Takelsa, à bord d'une chambre à air gonflable utilisée comme bouée de fortune.

L'intéressé a été placé en garde à vue dans l'attente de l'achèvement des procédures judiciaires engagées à son encontre.

Au cours de la semaine, les unités de la Garde maritime de Kélibia ont également secouru puis interpellé un jeune homme qui tentait de rejoindre clandestinement les côtes italiennes à la nage.

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Équipé uniquement de palmes, sans embarcation, il a été repéré par les unités flottantes avant d'être secouru puis conduit à terre.

Dix personnes interceptées au large de Korba

Dans une autre opération menée dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de sécurité ont déjoué une tentative de migration irrégulière au départ des côtes de Korba.

L'intervention a permis d'interpeller dix personnes, dont trois femmes et deux enfants, qui se trouvaient à bord d'une embarcation pneumatique et tentaient de rejoindre clandestinement les côtes italiennes.

Ces nouvelles opérations illustrent le renforcement de la surveillance exercée par les unités de la Garde maritime sur le littoral du gouvernorat de Nabeul, confronté à une recrudescence des tentatives de migration irrégulière durant la période estivale.