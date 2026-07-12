Tunisie: Pourquoi - On aura tout vu...

11 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
opinion Par Taoufik Belhaouane

Décidément, ce Mondial se distingue des précédents non seulement par le nombre de participants et d'organisateurs et son gigantisme, mais également par des décisions incompréhensibles comme celle prise par la Fifa d'annuler un carton rouge infligé à un joueur.

En fait, cette décision ne serait pas illégale et la Fifa a toute la latitude pour l'appliquer. Ce qui dérange : est-ce que toutes les équipes auraient pu bénéficier de cette dérogation? Mais cela n'a servi à rien puisque la vérité du terrain a été déterminante.

De toute façon, on ne devrait pas s'étonner de pareils faits puisque dans une précédente compétition, un dirigeant a annulé --en direct-- un but qui a été marqué contre son équipe.

Mais cela n'a servi à rien puisque l'équipe adverse a remporté aisément la rencontre. Tout cela sans que personne ne bronche.

Il est vrai que l'argent est le nerf de la guerre, mais tout de même...

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