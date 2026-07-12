Les unités de la Garde nationale de Menzel Temime, dans le gouvernorat de Nabeul, ont réussi à démanteler un réseau international spécialisé dans l'organisation d'opérations de migration irrégulière et le transport de personnes, avec le soutien des unités du renseignement central et des unités maritimes de Kélibia.

Selon une source sécuritaire citée samedi par l'Agence TAP, cette opération a été menée à l'issue d'un travail de renseignement et d'investigations de terrain ayant permis d'identifier les activités du réseau.

Une intervention sécuritaire, effectuée dans la nuit du 7 au 8 juillet, a permis la saisie de deux embarcations rapides en provenance d'Italie, ainsi que d'importantes sommes d'argent. Plusieurs individus de nationalité tunisienne et des ressortissants étrangers de différentes nationalités ont également été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à franchir clandestinement les frontières maritimes en direction du territoire italien.

Après consultation du parquet près le tribunal de première instance de Nabeul, les mesures légales nécessaires ont été engagées à l'encontre des personnes arrêtées, conformément aux dispositions en vigueur.

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Cette opération intervient dans un contexte marqué par la multiplication des tentatives de migration irrégulière par voie maritime depuis les côtes tunisiennes vers l'Europe, notamment l'Italie, et par le renforcement des efforts des unités sécuritaires et maritimes pour lutter contre les réseaux de passeurs.