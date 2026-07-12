Tunisie: Le programme du Festival international de Sousse 2026 dévoilé

L'Association du Festival international de Sousse a dévoilé, samedi 11 juillet 2026, la programmation officielle de la nouvelle édition de la manifestation, prévue du 17 juillet au 15 août 2026.

Cette édition proposera 20 soirées artistiques, théâtrales et musicales, réunissant plusieurs figures de la scène créative tunisienne, selon un communiqué publié par l'association.

Le festival accueillera également un invité international de marque avec la participation de l'Opéra national de Pékin, qui apportera une touche culturelle chinoise à cette nouvelle édition.

Les différents spectacles seront organisés au Théâtre Sidi Dhaher à Sousse, qui accueillera les artistes et le public durant près d'un mois.

Voici le programme complet : https://www.facebook.com/festivalSousse