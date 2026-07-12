Tunisie: « Road to the STAR » - une initiative pour soutenir les champions tunisiens des sports individuels

11 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le sport tunisien regorge de talents capables de briller sur les plus grandes scènes internationales. Pourtant, dans les disciplines individuelles, de nombreux athlètes poursuivent leur carrière dans des conditions difficiles, faute de moyens suffisants pour financer leur préparation, leur encadrement ou leur participation aux compétitions. Certains sont même contraints de s'expatrier afin de bénéficier d'un environnement plus propice à leur progression.

Face à cette réalité, le soutien du secteur privé constitue un levier essentiel pour permettre à ces sportifs d'exprimer pleinement leur potentiel tout en continuant à représenter la Tunisie. Accompagner ces champions, c'est investir dans l'excellence, encourager le dépassement de soi et contribuer au rayonnement du pays.

C'est dans cet esprit que STAR Assurances, fidèle à son engagement historique en faveur de la cohésion sociale, a lancé l'initiative « Road to the STAR », qui place le sport au coeur de sa stratégie de responsabilité sociétale.

Dans une première phase, ce programme accompagnera cinq champions tunisiens des sports individuels : Walid Ktila, Khalil Jendoubi, Marwa Bouzayani, Wafa Masghouni et Wajdi Boukhili.

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Par l'excellence de leurs performances, mais aussi par la richesse de leur parcours et leur capacité à inspirer les jeunes générations, ces athlètes incarnent pleinement les valeurs qui fondent l'esprit de cette initiative.

Ils seront les porte-drapeaux de cette initiative et les premiers ambassadeurs d'un programme conçu dans une perspective de long terme. À travers « Road to the STAR », l'entreprise entend favoriser l'accès au sport, mettre en lumière des parcours inspirants et encourager une participation plus large à la vie sportive et citoyenne.

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