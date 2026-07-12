Tunisie: Festival International de Dougga - Chayma Hilali ouvre le bal de la 50e édition

Le Festival International de Dougga a lancé, vendredi soir, sa 50e édition dans l'écrin exceptionnel du théâtre romain de Dougga. Une soirée d'ouverture qui a réuni un public venu célébrer le début d'une édition anniversaire placée sous le signe de la musique, de la mémoire et du patrimoine.

Pour ouvrir cette cinquantième édition, Chayma Hilali est montée sur scène avec un répertoire où se sont rencontrés les sonorités tunisiennes, les grands classiques de la chanson arabe et quelques mélodies du Golfe. Au fil des tableaux, la chanteuse a installé un dialogue spontané avec le public, alternant moments d'émotion et séquences plus festives.

Très vite, les voix des spectateurs se sont mêlées à celle de l'artiste. Les refrains repris en choeur, les applaudissements nourris et l'énergie qui s'est dégagée des gradins ont fait résonner les pierres millénaires du site archéologique, offrant au théâtre romain une atmosphère fidèle à l'esprit du Festival International de Dougga : un lieu où le patrimoine devient une scène vivante et où la musique rassemble les générations.

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« Je suis heureuse de retrouver ce public tunisien au goût si raffiné », a confié Chayma Hilali à l'issue de son spectacle, saluant l'accueil réservé par les festivaliers.

Cette soirée d'ouverture a également marqué le lancement des célébrations du cinquantenaire du festival. Pour l'occasion, un documentaire retraçant cinquante années d'histoire, de création et de rencontres a été réalisé afin de mettre en lumière le parcours du Festival International de Dougga et son ancrage dans la vie culturelle du Nord-Ouest. Sa projection, initialement prévue avant le concert, n'a pu avoir lieu en raison d'un incident technique. Elle sera reprogrammée au cours de cette édition.

Le Festival International de Dougga se poursuit jusqu'au 25 juillet avec une programmation qui fera dialoguer, chaque soir, les artistes et ce patrimoine millénaire, perpétuant ainsi une histoire culturelle qui dure depuis cinquante ans.