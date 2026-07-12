Tunisie: Athlétisme - Championnats d'Algérie U20 et U18 - Cela promet !

La Presse -- La participation tunisienne aux championnats d'Algérie juniors (moins de 18 ans) et jeunes (moins de 20 ans) à Tlemcen a été très positive. Elle a permis de conforter l'idée que la majorité des observateurs avaient eue depuis les championnats arabes organisés en Tunisie. Ce championnat a, en effet, révélé des jeunes qui ont choisi des spécialités pointues et qui ont réussi.

En effet, jusque-là, il semblait que les Tunisiens se dirigeaient automatiquement vers les courses à obstacles.

Cette nouvelle orientation est positive. D'ailleurs, un certain nombre de Tunisiennes et Tunisiens concourent aux USA et sont assez actifs. Même leurs temps sont prometteurs et cela favorise l'étendue du choix et permet de déceler ceux ou celles qui pourraient aller plus loin que les compétitions universitaires.

Lors de ce championnat d'Algérie open, Yasmine Ghouibi, âgée de 18 ans, s'est classée première au 100 m haies juniors femmes avec un nouveau record national de 13"92. Elle est qualifiée pour les championnats du monde d'athlétisme juniors (moins de 20 ans) à Eugene, Oregon, États-Unis, du 5 au 9 août 2026.

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Douaa Labied, elle, a enlevé la première place au 400 m haies juniors femmes avec un nouveau record national de 1'00"36. Elle est également qualifiée pour le Mondial junior (moins de 20 ans).

Mohamed Amine Barakallah s'est classé, quant à lui, premier au 400 m haies avec un nouveau record personnel de 52"27, synonyme de qualification.

Mohamed Fatouhi à seulement 16 cm

Mohamed Khalil Fatouhi a confirmé son impressionnant parcours en remportant la médaille d'argent du saut en longueur avec un saut remarquable de 7,42 mètres. Un nouveau record personnel qui témoigne de sa progression.

Il n'est plus qu'à 16 cm des minima de qualification pour les Championnats du monde d'athlétisme juniors, fixés à 7,58 mètres.

Les chances de qualification de notre champion restent excellentes, d'autant plus que la date limite est le 26 juillet 2026, lui offrant ainsi une dernière opportunité de réaliser son rêve international lors des prochaines compétitions.

De l'or à Ismailia

A Ismailia en Egypte, nos jeunes athlètes font également parler d'eux. C'est ainsi que la Tunisie triomphe aux Championnats arabes des moins de 16 ans.

Le 300 m haies a été marqué par une performance tunisienne confirmant la domination tunisienne sur les haies.

Chez les filles, Arij Hamrani a dominé la compétition, remportant l'or en 45"55. La Saoudienne Mariam Mahjoub a décroché l'argent en 49"15.

Chez les garçons, Youssef Hassan a confirmé son excellent parcours en remportant la médaille d'or avec un temps de 41"03. Il a devancé le Saoudien Hussein El Makhlouqui, médaillé d'argent en 41"55.

La marche soutient le rythme

Le jeune Mohamed Amine Mejri brille et réalise le temps requis pour se qualifier pour les Championnats du monde junior sur 5.000 m marche.

Il a terminé la course en 20'34"44 assurant ainsi sa place à ce mondial.

L'athlétisme frémit et c'est bon signe. Pourvu que l'on prenne soin de ces jeunes et qu'on leur offre les moyens de progresser.