Afrique du Sud: Foot - L'international Jayden Adams décède à 25 ans

L'international sud-africain Jayden Adams, milieu de terrain de Mamelodi Sundowns et des Bafana Bafana, est décédé à l'âge de 25 ans, ont annoncé les autorités sportives sud-africaines ainsi que plusieurs instances du football du pays. Sa disparition a suscité une vive émotion au sein du football sud-africain et africain.

Le joueur venait de représenter l'Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026, où il avait pris part aux trois rencontres de la phase de groupes, contribuant à la qualification historique des Bafana Bafana pour les huitièmes de finale.

Les circonstances et les causes de son décès n'ont pas été précisées.

Un talent en pleine ascension

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Formé au Stellenbosch FC, Jayden Adams s'était imposé comme l'un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs d'Afrique du Sud. En janvier 2025, il avait rejoint Mamelodi Sundowns, l'un des clubs les plus prestigieux du continent.

Premier joueur issu du centre de formation de Stellenbosch à signer un contrat professionnel avec le club, il y avait disputé 139 matches et contribué à la conquête de la Carling Knockout en 2023, avant de franchir un nouveau palier dans sa carrière.

Lors du Mondial 2026, Adams avait été titularisé face au Mexique (défaite 2-0) puis contre la Tchéquie (1-1), avant d'entrer en jeu lors de la victoire décisive contre la Corée du Sud (1-0), qui avait permis aux Bafana Bafana d'accéder aux huitièmes de finale.

Il n'avait toutefois pas participé au huitième de finale perdu face au Canada.

Dans un communiqué, le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, s'est déclaré "profondément consterné" par cette disparition, rendant hommage à l'un des plus brillants jeunes talents du football sud-africain.

Il a adressé ses condoléances à la famille du joueur, à ses proches, à ses coéquipiers et aux millions de supporters ayant suivi son parcours jusqu'en sélection nationale.

Le Syndicat des footballeurs professionnels d'Afrique du Sud (SAFPU) a, lui aussi, fait part de sa profonde tristesse. Dans son message de condoléances, il a rappelé que Jayden Adams venait de défendre les couleurs de son pays à la Coupe du monde 2026 « avec fierté, courage et distinction », estimant que sa disparition représente une perte immense pour sa famille, ses clubs, ses coéquipiers et l'ensemble du football sud-africain.