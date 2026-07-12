Tunisie: Foot-Stade Tunisien - La coposition du nouveau staff technique

Le Stade Tunisien a dévoilé, samedi, la nouvelle composition du staff technique à la tête de son équipe première de football en prévision de la saison 2026-2027.

Dans un communiqué publié via sa page officielle, le club bardolais précise que son entraîneur principal, le Portugais Toze Marreco, recruté précédemment, sera épaulé par le premier entraîneur adjoint Rui Pedro dos Reis et le deuxième entraîneur adjoint Hugo Seco, tandis qu'Amine Ksiksi occupera le poste d'entraîneur des gardiens.

Le duo Lotfi Marzouk et Slim Ben Marzouk sera chargé de la préparation physique, tandis qu'Anis Bahri officiera en tant qu'analyste vidéo, assisté de Nabil Barakati.

Le Stade Tunisien a également indiqué que Jamel Limam poursuivra sa mission en tant que directeur sportif, secondé par son adjoint Dhaker Jelassi.

Le Stade tunisien, a annoncé ces derniers jours la prolongation des contrats du gardien Atef Dekhili et du latéral droit Hedi Khalfa, le recrutement du milieu de terrain Zakaria Laayeb et de l'ailier gauche Malek Chouikha, ainsi que la signature du milieu offensif sénégalais Mam Salio Thion. Le club a en outre promu en équipe première le jeune défenseur central Mohamed Amine Ben Ali, formé au club, tout en cédant le latéral droit Iyadh Riahi au club danois de Viborg.