Sénégal: Mondial 2026 - Kalidou Koulibaly dément toute ingérence dans les choix de la sélection

Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est sorti de son silence après l'élimination de la sélection nationale en Coupe du monde 2026. Dans une déclaration adressée aux Sénégalais, il assume la responsabilité de l'échec sportif, défend l'intégrité du groupe et apporte des clarifications sur les nombreuses polémiques ayant émergé ces derniers jours.

Près d'une semaine après la fin de l'aventure sénégalaise au Mondial, Kalidou Koulibaly a pris la parole dans un message empreint de gravité. Le défenseur central et capitaine des Lions reconnaît la déception suscitée par l'élimination et admet que l'équipe n'a pas été à la hauteur de ses ambitions. « En tant que capitaine, j'assume pleinement cette élimination. Nous avons notre part de responsabilité. Nous n'avons tout simplement pas été assez performants pour poursuivre cette aventure », écrit-il.

Le joueur affirme comprendre la colère et les critiques des supporters, qu'il juge légitimes au regard des attentes placées dans cette génération, tout en rappelant que le groupe reste conscient de sa responsabilité envers le peuple sénégalais.

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Le capitaine déplore, egalement, que certaines accusations aient dépassé le simple cadre du football en mettant en cause l'intégrité des joueurs. « Je ne peux pas laisser salir l'honneur d'hommes qui ont toujours mis un point d'honneur à défendre les couleurs du Sénégal », affirme-t-il, insistant sur la solidarité et le professionnalisme qui ont régné au sein du groupe durant toute la compétition.

Le défenseur d'Al-Hilal assure que, malgré les erreurs commises sur le terrain, « notre engagement, notre unité et notre amour pour ce maillot n'ont jamais faibli ». Dans son message, le capitaine des Lions est revenu une déclaration qui concerne les rumeurs faisant état d'une influence des cadres sur les convocations en équipe nationale.

Kalidou Koulibaly dément catégoriquement toute implication dans les choix sportifs : « Je n'ai jamais choisi un seul joueur pour une sélection. Je n'ai jamais empêché un seul joueur de rejoindre la Tanière, ni demandé l'exclusion de qui que ce soit. » Il rappelle que le sélectionneur demeure « le seul maître de ses décisions sportives », qu'il s'agisse des convocations, des compositions d'équipe ou des choix tactiques, précisant que les joueurs ont toujours respecté ces décisions.