Sénégal: Visite de travail et de courtoisie au SSPP Le Soleil - le ministre Bacary Sarr chez « le témoin de l'histoire du Sénégal »

En visite, jeudi 9 juillet, au « Soleil », le ministre de la Communication, des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, s'est enquis de la situation de la Sspp (Société sénégalaise de presse et de publication) « Le Soleil » et de ses perspectives, ainsi qu'il a pris connaissance du processus de fabrication du quotidien d'informations public.

Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, a visité, hier, jeudi 9 juillet, « Le Soleil ». En compagnie de son cabinet et d'autres collaborateurs, il a fait le tour des bureaux et installations techniques du siège social sis à Hann. Auparavant, après un entretien à huis clos d'une dizaine de minutes avec le directeur général, Lamine Niang, le ministre a rencontré les partenaires sociaux et le personnel à la salle de conférence de la rédaction.

Là, l'autorité s'est vue principalement présenter le fonctionnement du quotidien public d'informations générales, son histoire et les défis actuels et futurs que sa Direction générale et ses agents entendent relever. Avec engagement, éthique professionnelle et profonde responsabilité. Le ministre Bacary Sarr a ensuite suivi la présentation du Plan stratégique de développement (2026-2030) de la Sspp « Le Soleil ».

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Enfin, il a fait le tour des bureaux, notamment les salles de rédaction, l'atelier graphique et le service Documentation/Archives. Il y a fait la connaissance des journalistes et techniciens qui assurent la réalisation du journal que vous tenez entre les mains.

L'imprimerie a constitué la dernière étape de la visite du ministre, qui a ainsi pris connaissance de toutes les phases de fabrication du journal, de la conception à la production de son contenu, en rencontrant les visages derrière la collecte, le traitement et la diffusion des nouvelles.