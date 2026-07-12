Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 juillet 2026

revue de presse

Le footballeur sud-africain Jayden Adams meurt brutalement à 25 ans

Le football sud-africain est en deuil après le décès de Jayden Adams, milieu de terrain des Mamelodi Sundowns et de la sélection nationale, à l'âge de 25 ans. La disparition du joueur a été confirmée par le ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, sans que les causes de sa mort ne soient, à ce stade, rendues publiques.

« C'est avec une profonde stupeur et le cœur lourd que j'ai appris le décès de Jayden Adams, milieu de terrain des Mamelodi Sundowns et des Bafana Bafana, à l'âge de 25 ans », a déclaré le ministre dans un communiqué publié sur le réseau social X.

Il a salué « l'un des plus brillants jeunes talents » du football sud-africain et affirmé que « la nation tout entière est en deuil aux côtés de sa famille, de ses coéquipiers et de millions de supporters ». [Source Africanews]

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Mali : L’armée chiffre ses pertes après les attaques du 4 juillet

L’armée malienne a annoncé un bilan provisoire faisant état d’une trentaine de soldats tués, d’une soixantaine de blessés et de plus d’un millier d’assaillants « neutralisés » à l’issue des opérations menées du 4 au 9 juillet.

Le chef d’état-major général des Armées maliennes, le général de division Elisée Jean Dao, a présenté, vendredi 10 juillet, un bilan provisoire des opérations militaires conduites du 4 au 9 juillet à la suite des attaques coordonnées ayant visé plusieurs positions des Forces armées maliennes (FAMa).

Selon lui, une trentaine de militaires ont été tués et une soixantaine d’autres blessés, dont certains grièvement. Les opérations ont été lancées après les attaques simultanées contre les garnisons d’Aguel-Hoc, Anéfis, Gao et Sévaré, ainsi que contre l’établissement pénitentiaire de Kéniéroba. [Source Apanews]

Guerre en RDC : Le téléphone portable, nouvel ennemi des soldats au front

Face aux risques liés aux nouvelles technologies sur les champs de bataille, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont lancé un avertissement à leurs militaires déployés dans les zones d’opérations.

Dans un message de sensibilisation diffusé le 9 juillet, l’état-major général met en garde contre l’utilisation non maîtrisée des smartphones, désormais considérés comme une menace susceptible de compromettre la sécurité des troupes et le succès des opérations militaires.

Dans les conflits contemporains, le danger ne provient plus uniquement des armes conventionnelles. Un téléphone portable laissé allumé, une photo publiée sur les réseaux sociaux ou un simple partage de localisation peuvent suffire à révéler la position d’une unité militaire et offrir un avantage décisif à l’adversaire. [Source Afrik.com]

Lutte contre la corruption : Mahmoud Ali Youssouf somme l’Afrique de passer des paroles aux actes

À l’occasion de la Journée africaine de lutte contre la corruption 2026, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’Union africaine (UA), a lancé un appel solennel aux États membres.

Il leur demande de muscler d’urgence leurs politiques d’intégrité et de transparence, sans quoi l’ambitieux Agenda 2063, qui vise à faire du continent un « phare mondial », restera lettre morte. Le message est clair : la bonne gouvernance n’est pas une option, mais le socle obligé de toute renaissance africaine.

Dans un message publié vendredi, le président de la Commission a réaffirmé que l’intégrité, la redevabilité et la transparence sont les piliers essentiels de l’édifice continental. Il a estimé que le thème de cette édition, « Étendre la promotion de l’intégrité et des actions de lutte contre la corruption à travers l’Afrique », traduit l’ambition de l’UA de sortir de la simple déclaration de principe. [Source Africapresse]

Guinée : L’Union européenne suspend plusieurs facilités accordées aux demandeurs de visa

Le Conseil de l’Union européenne a décidé de renforcer temporairement les conditions de délivrance des visas de court séjour aux ressortissants guinéens. Dans un communiqué publié vendredi 10 juillet, l’institution explique que cette décision fait suite à l’évaluation annuelle menée par la Commission européenne sur la coopération des pays tiers en matière de réadmission de leurs ressortissants faisant l’objet d’une mesure de retour.

Selon cette évaluation, la Guinée ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes formulées par les États membres de l’Union européenne dans ce domaine. Bruxelles estime que cette situation justifie l’application de mesures prévues par le Code communautaire des visas afin d’inciter Conakry à améliorer sa coopération. [Source LSI Africa]

Sénégal : Le sélectionneur Pape Thiaw limogé après un Mondial décevant

Pape Thiaw n’est plus le sélectionneur du Sénégal. Il paie ainsi les mauvais résultats des Lions au mondial 2026. Une défaite face à la France, une contre la Norvège et puis une élimination en 16e de finale par la Belgique. La Fédération sénégalaise de football a pris la décision de se séparer de Thiaw. La nouvelle est tombée au milieu de la nuit à l’issue d’une longue réunion.

Après la polémique liée à au contrat du sélectionneur, place à présent au feuilleton de son limogeage. On savait que la réunion d’urgence du comité exécutif de la Fédération sénégalaise s’annonçait délicate.

Les débats ont en effet duré toute la journée de samedi avec pour conclusion, un communiqué lu par le porte-parole de la FSF officialisant la fin du mandat de Pape Thiaw. Communiqué qui mentionne au passage une élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde alors que c’est bien en seizièmes que les Lions ont été sortis. [Source RFI]

ZLECAF : Condition préalable à une politique industrielle en Afrique

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) s’impose comme le socle d’une politique industrielle efficace sur le continent africain. Les marchés nationaux, souvent trop étroits, ne permettent pas aux entreprises d’atteindre la taille critique nécessaire pour accroître leur productivité. L’intégration des marchés africains favoriserait davantage la concurrence, les investissements et les transactions, créant ainsi les conditions d’une industrialisation durable, selon la Banque mondiale.

Dans son rapport d’avril 2026 sur l’État des lieux de l’Économie africaine, l’institution de Bretton Woods souligne qu’une politique industrielle qui ne place pas la ZLECAF au cœur de sa stratégie est vouée à des résultats limités.

Les secteurs industriels prioritaires et leurs intrants doivent bénéficier de régimes commerciaux sans droits de douane plutôt que d’être exclus des accords. La ZLECAF stimule ainsi les chaînes de valeur régionales, renforce la compétitivité des entreprises africaines et dynamise durablement les économies du continent. [Source GabonMediaTime]

Togo : Un projet de loi adopté pour créer une Caisse des dépôts et consignations

Le projet de loi a été examiné et adopté sous la présidence de Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil. Il vise à mettre en place une Caisse des dépôts et consignations, appelée à servir d’outil de mobilisation et de gestion de ressources financières au service du développement national.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, la future CDC aura pour mission d’assurer, en qualité de tiers de confiance, la collecte et la conservation de fonds publics et privés mis à sa disposition. Elle devra également recevoir les dépôts et consignations administratifs et judiciaires, les cautionnements, puis gérer ces ressources à travers des placements sécurisés et rentables. [Source Beninwebtv]

Botswana : Un PIB à 40 milliards de dollars d’ici 2036

Le Botswana vise à doubler son PIB de 20 à 40 milliards de dollars d’ici 2036 via son plan « Vision 2036 ». Pour réduire sa dépendance au diamant qui a provoqué une contraction du PIB de 2,8 % en 2024 et 0,7 % en 2025, le gouverneur Lesego Moseki préconise des réformes structurelles.

Le pays mise sur l’agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables, l’IA et le numérique pour porter la croissance à 3,1 % en 2026 et 5,4 % en 2027, grâce au Programme de transformation économique et au 12e Plan national de développement. [Source Africa 24]

Nigeria: Trois Mexicains inculpés après le démantèlement d'un laboratoire de méthamphétamine

L'agence nigériane de lutte contre les stupéfiants a annoncé vendredi avoir inculpé dix suspects, dont trois ressortissants mexicains, arrêtés lors du démantèlement d'un laboratoire de méthamphétamine en mai, dans le cadre de l'une des plus importantes saisies de drogue jamais réalisées dans le pays.

Les prévenus ont comparu devant la Haute Cour fédérale de Lagos, où ils font face à 11 chefs d'accusation, notamment pour exploitation d'un laboratoire clandestin, production de 2,67 tonnes de méthamphétamine et trafic de stupéfiants, selon la National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA). [Source TRT Afrika]