Élu le 17 mars 2026 avec 133 voix sur 147 à l'Assemblée nationale, Théodore Datouo est au coeur d'une polémique : des élites de sa région natale de l'Ouest ont réuni 110 millions FCFA pour « remercier » le président Paul Biya de l'avoir « choisi » pour ce poste, soulevant la question de l'indépendance réelle du Parlement camerounais.

Le 17 mars 2026, l'Assemblée nationale camerounaise a un nouveau président. Théodore Datouo, 66 ans, originaire de l'Ouest, succède à Cavaye Yeguié Djibril après 34 ans de règne. Un changement historique. Une alternance tant attendue.

Mais quatre mois plus tard, une révélation secoue la scène politique. Des élites de la région de l'Ouest auraient cotisé 110 millions de FCFA pour remercier Paul Biya d'avoir « choisi » leur compatriote pour diriger l'institution. Le geste, rapporté par plusieurs médias, est présenté comme un « remerciement au chef de l'État pour son choix porté sur leur frère du village Théodore Datouo à la tête de l'Assemblée nationale ».

Une question s'impose alors : Théodore Datouo a-t-il été élu par les députés ou nommé par Paul Biya ?

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Une élection historique... ou une simple formalité ?

Le 17 mars 2026 restera une date marquante dans l'histoire politique camerounaise. Après 34 ans de règne de Cavaye Yeguié Djibril, l'Assemblée nationale a élu un nouveau président en la personne de Théodore Datouo.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 133 voix sur 147 votants, soit plus de 90 % des suffrages exprimés. Seul candidat en lice, Datouo a été « porté à la tête de l'institution parlementaire » avec une majorité écrasante.

Mais derrière ces chiffres se cache une réalité que les observateurs politiques n'ont pas manqué de souligner : cette élection « fait suite à une décision du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir ». Et au sein du RDPC, c'est Paul Biya, président national du parti, qui a le dernier mot.

« En réalité, il s'agit d'une décision du président national du RDPC, Paul Biya, qui a choisi de se débarrasser d'un vieux compagnon affaibli par les maladies et l'âge », confie un responsable du RDPC sous couvert d'anonymat.

L'ascension d'un « bâtisseur » : du bois au Palais de Verre

L'histoire de Théodore Datouo est celle d'un homme d'affaires de la région de l'Ouest, né vers 1960 à Bangou, qui a commencé par tailler du bois dans les forêts camerounaises.

Son ascension politique est étroitement liée à un projet monumental. En 2019, Paul Biya lui confie une mission titanesque : coordonner la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, le « Palais de Verre » de 37 500 m², don de la Chine au Cameroun pour 54,4 milliards FCFA.

Quatre ans de travail, trente déplacements en Chine, des nuits sans sommeil. En novembre 2024, le joyau architectural est livré dans les temps. Une exception dans un pays où les chantiers publics s'éternisent souvent.

En avril 2025, le bâtiment est baptisé « Palais de verre Paul Biya », un hommage appuyé au chef de l'État. « C'est un homme qui a sacrifié des décennies de sa vie à servir le Cameroun », déclarera plus tard Datouo pour justifier ce choix.

110 millions FCFA : un remerciement qui en dit long

C'est la révélation qui fait trembler Yaoundé. Des listes en circulation font état d'élites de la région de l'Ouest ayant cotisé 110 millions de FCFA pour « remercier » Paul Biya.

La somme sera symboliquement remise à un représentant du chef de l'État lors d'un meeting prévu le 25 juillet 2026. Selon certaines sources, le geste est présenté comme une marque de gratitude pour avoir « choisi » Théodore Datouo pour présider l'Assemblée nationale.

Pour de nombreux Camerounais, cette information est un aveu. Si des élites de l'Ouest remercient le président pour avoir « choisi » Datouo, c'est que le processus électoral n'était qu'une formalité. Le choix était déjà fait en amont.

Une « continuité » sous le patronage de Paul Biya

Les observateurs internationaux ont noté que l'élection de Datouo, bien qu'historique, « témoigne malgré tout d'une continuité au sein de la direction du parti au pouvoir, sous le patronage du président de la République Paul Biya ».

L'avocat et militant des droits humains Nkongho Felix Agbor a lui-même qualifié l'élection de « test pour la crédibilité, l'indépendance et le rôle réel de notre Parlement ».

Et les premiers pas de Datouo à la tête de l'Assemblée n'ont pas apaisé les inquiétudes. En nommant sa propre fille, Marlène Audrey Datouo Leussi, comme chargée de mission à son cabinet, il a déclenché une vive polémique. Les accusations de népotisme ont affaibli « son image de réformateur ».

Le véritable gagnant : Aboubakary Abdoulaye ?

Certains analystes voient dans cette nomination un calcul politique plus large. « En le plaçant là, Paul Biya prive simultanément la région de l'Ouest de toute ambition successorale crédible », analyse un observateur.

Le « vrai gagnant du 17 mars 2026 » serait en réalité Aboubakary Abdoulaye, élu président du Sénat le même jour. Ce choix traduirait une volonté de rééquilibrer les forces politiques en vue d'une éventuelle révision constitutionnelle.