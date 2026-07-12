Ile Maurice: Saisie de drogue valant Rs 1,2 million

11 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une opération menée par les limiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) à Baie-du-Tombeau a permis la saisie d'une importante quantité de stupéfiants dont la valeur marchande est estimée à Rs 1,2 million.

L'intervention, réalisée le mardi 8 juillet à la suite de renseignements obtenus par les enquêteurs, a conduit à l'arrestation de Jean Christophe Steward Georges, 36 ans, habitant Résidence Saint-Malo.

Lors de la perquisition, les policiers ont découvert plusieurs colis contenant différentes substances suspectées d'être des drogues dangereuses. Un premier sachet renfermait environ 10 grammes de drogue de synthèse. Un autre colis contenait trois emballages enveloppés de ruban adhésif noir dans lesquels se trouvaient 45,59 grammes supplémentaires de cette substance.

Les enquêteurs ont également mis la main sur trois autres emballages similaires contenant au total 58,81 grammes d'une poudre soupçonnée d'être de l'héroïne. À cela s'ajoute un sachet contenant 57,35 grammes de matière végétale présumée être du cannabis.

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Jean Christophe Steward Georges a été arrêté sur place avant d'être placé en détention pour les besoins de l'enquête.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir la provenance des stupéfiants et à déterminer si le suspect agissait seul ou dans le cadre d'un réseau de trafic opérant dans la région de Baie-du-Tombeau.

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