Cameroun: Exécuté à 14 ans, innocenté 70 ans après - L'incroyable histoire de George

En 1944, George Stinney Jr., un adolescent noir de 14 ans, est exécuté sur la chaise électrique après un procès de trois heures et dix minutes de délibération. Soixante-dix ans plus tard, une juge de Caroline du Sud annule sa condamnation, reconnaissant l'une des plus grandes injustices de l'histoire judiciaire américaine.

Il avait 14 ans. Il pesait à peine 40 kilos. Il était trop petit pour la chaise électrique. Alors, on l'a assis sur une Bible.

Le 16 juin 1944, à 7h30 du matin, George Junius Stinney Jr. entre dans la salle d'exécution de la prison centrale de Columbia, en Caroline du Sud. Il n'a pas revu ses parents depuis 81 jours. Il n'a pas eu droit à un avocat digne de ce nom. Son procès a duré moins de trois heures. Le jury, douze hommes blancs, a délibéré dix minutes. Dix minutes pour décider de la mort d'un enfant.

Le masque de cuir est trop grand pour son visage fin. Il tombe pendant l'électrocution. Les témoins voient le visage du garçon se figer dans une expression d'horreur. 5380 volts traversent son corps. Il meurt en clamant son innocence. Il avait raison. Il était innocent.

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Soixante-dix ans plus tard, la justice américaine a enfin reconnu l'évidence. Mais il était trop tard. Bien trop tard.

Un matin de mars 1944 à Alcolu

Le 23 mars 1944, dans la petite ville ségréguée d'Alcolu, en Caroline du Sud, deux fillettes blanches, Betty June Binnicker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 7 ans, sortent à vélo cueillir des fleurs sauvages. Elles croisent George Stinney, un adolescent noir de 14 ans, près de la voie ferrée qui marque la séparation entre les quartiers blancs et noirs.

Dans la soirée, les deux enfants sont déclarées disparues. George et son père se joignent à la battue organisée pour les retrouver. Le lendemain, leurs corps sont découverts dans un fossé, battus à mort. La police n'a pas d'autre suspect que le jeune noir qui a été vu en leur compagnie.

L'arrestation : un enfant arraché à sa famille

Le 24 mars 1944, la police arrête George Stinney et son frère chez eux, en l'absence de leurs parents. Le frère sera rapidement libéré. George, lui, est interrogé sans avocat, sans parent, sans aucun accompagnement.

Il est accusé du double meurtre. Sa soeur, Amie Ruffner, alors âgée de 8 ans, affirmera des décennies plus tard qu'elle était avec George au moment des faits et qu'il ne pouvait pas avoir commis ces crimes. Mais elle n'a jamais été appelée à témoigner.

George est transféré à la prison du comté de Columbia, à 80 kilomètres de sa ville natale. Il sera détenu seul dans sa cellule pendant 81 jours, sans possibilité de revoir ses parents. La famille Stinney, menacée, reçoit l'ordre de quitter la ville. Les parents du jeune garçon sont interdits de participer au procès.

Dix minutes pour condamner un enfant

Le 24 avril 1944, le procès de George Stinney s'ouvre. Il dure moins de trois heures. L'avocat commis d'office, Charles Plowden, ne mène aucune enquête indépendante, ne demande aucun renvoi, ne contre-interroge que très peu les témoins de l'accusation et ne présente quasiment aucun témoin pour la défense. Il ne fait même pas appel de la condamnation.

Le jury est composé de douze hommes blancs. Aucun Afro-Américain n'est autorisé à entrer dans le palais de justice.

La délibération du jury dure dix minutes. Dix minutes pour décider de la mort d'un enfant de 14 ans.

George Stinney est reconnu coupable et condamné à la peine capitale le jour même. La seule « preuve » contre lui : des aveux que la police dit avoir obtenus. Mais aucun procès-verbal des aveux n'a jamais été produit.

16 juin 1944 : la chaise électrique

Trois mois après son arrestation, le 16 juin 1944, George Stinney est conduit à la chambre d'exécution de la prison centrale de Columbia.

Le garçon est trop petit pour la chaise électrique. Les bourreaux doivent l'asseoir sur une Bible ou un annuaire téléphonique, selon les sources. Le masque de cuir, conçu pour un adulte, est trop grand pour son visage.

À 7h30 du matin, la charge électrique de 5 380 volts est délivrée. Le masque tombe pendant l'électrocution, dévoilant le visage de l'enfant aux témoins présents.

George Stinney Jr., 14 ans, est le plus jeune condamné à mort exécuté aux États-Unis au XXe siècle.

2014 : une justice enfin rendue

Pendant des décennies, l'affaire George Stinney est tombée dans l'oubli. Mais en 2013, le dossier est rouvert à la demande de la famille. La soeur de George, Amie Ruffner, toujours vivante, témoigne : elle était avec son frère au moment des faits.

Le 16 décembre 2014, la juge Carmen Tevis Mullen, de la Cour de circuit de Caroline du Sud, rend une décision historique. Elle annule la condamnation de George Stinney, estimant que son procès a violé ses droits constitutionnels.

Dans son ordonnance, la juge Mullen écrit : « Je ne peux imaginer d'injustice plus grande que la violation des droits constitutionnels qui m'a été prouvée dans cette affaire ».

Elle estime que les aveux de Stinney ont très probablement été extorqués sous la contrainte, que son avocat a fait « peu ou rien » pour le défendre, et que le jury entièrement blanc ne pouvait pas être considéré comme un jury de pairs. Elle ajoute que condamner un enfant de 14 ans à la peine capitale constitue une punition cruelle et inhabituelle.

Soixante-dix ans après l'exécution, George Stinney est officiellement innocenté.