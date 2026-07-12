Congo-Brazzaville: Disparition - Le patron des Dépêches de Brazzaville et du groupe Adiac, Jean-Paul Pigasse, décédé à Paris

Figure de proue des médias du bassin du Congo, fondateur du Groupe de presse l'Agence d'information de l'Afrique centrale (Adiac), Jean-Paul Pigasse, est mort ce 11 juillet dans un hôpital parisien, à l'âge de 87 ans. Il était l'ami de la République du Congo, sa deuxième patrie après la France.

À l'annonce de la nouvelle du décès de Jean-Paul Pigasse par la famille, ce 11 juillet en début de matinée, une vive émotion a été perçue à travers les premières réactions des journalistes des Dépêches de Brazzaville / Le Courrier de Kinshasa via leur groupe de réseaux sociaux. Celles et ceux de la rédaction de Brazzaville se souviennent avoir eu la dernière conférence de rédaction en présentiel avec le défunt, il y a deux ans.

Jean-Paul Pigasse, chevalier de la légion d'honneur française, est né à Toulouse, le 26 juillet 1939, sur les bords de la Garonne. Son père, Jules, était avocat, bâtonnier du bureau de Toulouse, mainteneur de l'Académie littéraire des Jeux floraux.

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Il y avait fait ses études de droit et de sciences politiques. Sa longue carrière de journaliste l'a amené à diriger de grands journaux à Paris parmi lesquels Les Échos et L'Express. Sa rencontre avec le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, au milieu des années 1990, va donner lieu à la création de l'Adiac et des Dépêches de Brazzaville.

Jean-Paul Pigasse aura consacré trente ans de sa vie à la défense des intérêts de la République du Congo, tant à sa littérature avec la création de la Librairie galerie Congo, à Paris, ayant donné lieu à la participation phare au Salon du Livre de Paris / Stand livres et auteurs du Bassin du Congo, ainsi qu'à l'art de l'Afrique centrale avec la mise en place d'un musée.

La République du Congo, un pays qu'il aimait et dont il a partagé les valeurs, les us et coutumes, les traditions.