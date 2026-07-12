Congo-Brazzaville: Ecole de vie - Ewawa Plus mise sur le basketball pour former les enfants de Brazzaville

Le ballon orange devient, le temps d'un mois, un instrument d'éducation et de citoyenneté pour soixante-dix enfants réunis au gymnase Maxime-Matsima, dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé. Porté par Ewawa Plus, le camp Ewawa Kids conjugue apprentissage sportif, discipline et transmission des valeurs, du 6 juillet au 5 août, avant de céder la place au tournoi qui lui a donné naissance.

Destiné aux enfants de 7 à 15 ans, le programme dépasse largement le cadre d'un simple stage de vacances. Chaque matinée, de 9 heures à midi, les jeunes participants s'initient aux fondamentaux du basketball avant d'enchaîner sur des ateliers éducatifs, culturels et citoyens pensés pour construire la confiance en soi autant que la technique. L'encadrement technique a été confié à Blaise Baleketa, expert de la Fédération internationale de basketball, garant d'une progression structurée et adaptée à l'âge des enfants. L'association Butterfly appuie de son côté l'organisation quotidienne du camp par la mobilisation de ses bénévoles.

Un large soutien institutionnel et associatif

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Cette première édition se distingue par sa composition. La moitié des participants provient de structures d'accueil pour enfants orphelins et 40 % sont des filles. Une répartition qui traduit la volonté d'Ewawa Plus de rendre le sport accessible à tous, indépendamment des origines sociales ou du genre.

L'ambition a été saluée lors de la cérémonie de lancement, à laquelle ont pris part plusieurs partenaires de l'éducation et de la jeunesse. Mariame Kangoud, présidente de l'Archer Fondation; Eliphal Balloula-Touadi, secrétaire général de la Fondation africaine pour l'éducation; et Dimi Yoka, vice-président de la Fédération congolaise de basketball, ont ainsi apporté leur caution à l'initiative. Pour Eliphal Balloula-Touadi, l'enjeu dépasse le terrain. « Ewawa Kids représente plus qu'une activité sportive, c'est un cadre qui permet aux enfants d'apprendre, de se construire et de croire en leur potentiel », a-t-il déclaré à cette occasion.

La présence de la Fédération congolaise de basketball aux côtés d'Ewawa Plus confirme, par ailleurs, l'importance d'un accompagnement institutionnel du basketball dès le plus jeune âge, un accompagnement que l'Archer Fondation, la Fondation africaine pour l'éducation et l'association Butterfly viennent renforcer chacune à sa manière, sur le terrain de l'éducation, du financement ou de l'encadrement bénévole.

Le camp Ewawa Kids s'inscrit dans la continuité de la quatrième édition du Tournoi international de basketball vétéran Ewawa Plus, prévue du 5 au 9 août à Brazzaville. Une articulation qui n'a rien d'anodin pour les organisateurs, convaincus que les vétérans du basketball ne sont pas seulement des compétiteurs mais aussi des modèles pour les nouvelles générations. Le camp se clôturera le 9 août par un match d'exhibition au gymnase Maxime-Matsima, juste avant la finale du tournoi, avec au programme une chorégraphie collective et la remise des diplômes de participation aux enfants.

Avec ce double rendez-vous, Ewawa Plus affirme son ambition de construire un événement sportif à fort impact social, où compétition, éducation et transmission intergénérationnelle se répondent.